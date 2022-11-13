Источник РИА Новости: Минпромторг назначил концерн «Калашников» координатором поставок боевой экипировки для армии

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации назначило концерн "Калашников" сводным интегратором данных и главным координатором поставок элементов боевой экипировки российской армии.
О решении Минпромторга информацию сообщил источник государственного информагентства РИА Новости.
По данным инсайдера, десятки государственных и частных компаний и индивидуальных предпринимателей теперь будут отчитываться перед концерном "Калашников" о поставках бронежилетов, шлемов и другой продукции для российских военнослужащих.
В состав этого концерны входит Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) – предприятие, выступавшее головным по проектам экипировки солдата будущего первого и второго поколения ("Бармица" и "Ратник").
Назначение было необходимо, в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения Вооруженных сил РФ – более 300 тысяч мобилизованных.
После начала частичной мобилизации призванные на службу люди заявляли о проблемах с экипировкой. Помогать в приобретении необходимой одежды стали региональные власти.