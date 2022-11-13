Источник РИА Новости: Минпромторг назначил концерн «Калашников» координатором поставок боевой экипировки для армии

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13 ноября 2022, 07:44 Источник: РИА Новости

MOD Russia/globallookpress.com

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации назначило концерн "Калашников" сводным интегратором данных и главным координатором поставок элементов боевой экипировки российской армии.

О решении Минпромторга информацию сообщил источник государственного информагентства РИА Новости.

По данным инсайдера, десятки государственных и частных компаний и индивидуальных предпринимателей теперь будут отчитываться перед концерном "Калашников" о поставках бронежилетов, шлемов и другой продукции для российских военнослужащих.

В состав этого концерны входит Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) – предприятие, выступавшее головным по проектам экипировки солдата будущего первого и второго поколения ("Бармица" и "Ратник").

Назначение было необходимо, в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения Вооруженных сил РФ – более 300 тысяч мобилизованных.

После начала частичной мобилизации призванные на службу люди заявляли о проблемах с экипировкой. Помогать в приобретении необходимой одежды стали региональные власти.