В Латвии почтили память борцов за свободу факельным шествием

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12 ноября 2022, 20:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Каждый год 11 ноября Латвия чтит память борцов за свободу страны. День Лачплесиса.

Лачплесис – эпический герой, сын женщины и медведя, который изгнал с латвийской земли всех недругов.

Каждый год в День Лачплесиса, по всей Латвии зажигают бесчисленное количество свечей в память о победе, одержанной латвийской армией 11 ноября 1919 года над Западной добровольческой армией, или так называемой армией Бермонта.

В этот день правительство Латвии поздравляет всех латвийцев с независимостью страны и принимают участие в факельном шествии.

Поминать героев страны, конечно, нужно! Память – все, что остается нам от героев былых времен, но когда депутат Нацблока Латвии Янис Иецалниекс убеждает латвийцев, что факельное шествие – историческая традиция Латвии, то я недоумеваю – какая историческая? Я не помню, чтобы 30 лет обратно, кто-то шел по центру города с факелом…

Пусть меня простят участники факельного шествия, но когда я это вижу, то перед глазами моими всплывают кадры из документальной хроники – Третий Рейх, немецкие солдаты, свастика из факелов, выступление Геббельса и сжигание книг, солдаты вермахта на фоне пожарищ…

В нацистской Германии факельные шествия проходили как на празднике в честь победы Адольфа Гитлера, так и в рамках съезда партии фюрера…

Для меня независимость Латвии и факельное шествие – разные вещи, но у правительства страны – иные взгляды… Такая традиция называется – память о борцах независимости Латвии…

Что думают латвийцы о свободе и независимости Латвии, и о факельном шествии? Мнение из социальных латвийских сетей:

«Спасибо латышам за свободу! За то, что дали возможность свалить из свободной страны!»

«Лучше бы так об экономике думали, чем о факелах».

«Наши деды проливали кровь за свободу Латвии, а вы издеваетесь? Только русские так могут!»

«Нынче латыши предатели! Предали латышей, которые боролись за независимость страны! В 1917 году и последующие годы мой дед воевал за свободу Латвии, защищал Ленина, который обещал эту свободу! И дал! А памятник Ленину латыши снесли первым... Как так можно?»

«Молодцы. Собрались, помянули, свечки поставили, с факелами прошлись, а потом дома, поди, и по рюмашке тяпнули за безвременно ушедшую свободу! Всю страну распродали!»

«Одного «хозяина» на другого поменяли – так, что есть свобода в Латвии?»