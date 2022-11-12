Женщины из 90 городов страны изготавливают носилки для раненых в СВО бойцов

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12 ноября 2022, 15:57 Источник: msk.kp.ru

Волонтёры в России активно трудятся для помощи фронту. В небольшом помещении в Новой Москве два десятка женщин давно заняты серьёзной работой. Одна из них режет ременную стропу и передаёт другим отрезы, а остальные – тщательно раскладывают заготовки на столах. После того как закрепили прищепками по краям и прошлись биркодержателем по горизонтали-вертикале, передали в пошивочный цех. Оттуда всё идёт на проверку. Всё это – неотъемлемая часть упорной работы над носилками. Нужно удостовериться – насколько они прочные. В конечном счёте, они предназначены для спасения людских жизней.

С весны 2022 года организатор общественного движения «Золотые руки ангела» Людмила Сушецкая занимается шитьём носилок для раненых солдат. Началось всё в самой обычной квартире, а закончилось широкой известностью по всей стране. За основу взяли разработку тактического врача с позывным «Фома», потому так и назвали носилки. Когда работа стартовала, к ней сразу же стали подтягиваться люди, неравнодушные к ситуации. Слухи о женщинах, помогающих фронту, быстро разлетелись по России. Сейчас у движения есть свои группы в крупных социальных сетях, целый штат подписчиков, собственный сайт и филиалы в 90 городах РФ.

Естественно, нужды фронта не ограничиваются лишь одной эвакуацией раненых. Потому продукция, изготавливаемая волонтёрами и предприятиями-партнёрами, постоянно меняется и подстраивается под запросы тех, кто сейчас находится в зоне СВО, в горячих точках. Носилки всячески модифицируются, совершенствуются, обновляются. А ещё женщины работают над жгутами для остановки кровотечений и шинами для фиксации повреждённых конечностей. На помощь волонтёрам всё чаще приходят видные бизнесмены и крупные производящие фирмы. Всё, что делают, согласуют с тактическими врачами и профессионалами, чтобы избежать ошибок.

«Мы существуем на пожертвования, - рассказала журналистам Людмила Сушецкая, - закупки ведём централизованно. Потом передаём необходимые материалы в регионы. Нам поступает множество запросов от мобилизованных и военнослужащих. Мы заточены на помощь тем, кто на передовой, и на их просьбы реагируем оперативно». Известно, что уже 90 городов присоединились к волонтёрскому движению. «Золотые руки ангела» изготовили 600 шин нового образца и собрали 1000 аптечек. Не менее 23 000 тактических носилок передали фронту с начала работы.