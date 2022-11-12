В Крыму оценили тяжёлое увечье в бою

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что за тяжелое увечье, полученное в бою в ходе СВО, крымчанам будут выплачивать по 200 тысяч рублей. Раненым легко обещают по 100 тысяч.
«В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье (ранение, контузию, травму) во время специальной военной операции, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тысяч рублей, а получившим увечье средней тяжести или тяжелое увечье – 200 тысяч рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета и резервного фонда Совета министров Республики Крым», - заявил Сергей Аксёнов.
К тяжелым увечьям, помимо ранений с повреждением внутренних органов, относятся, в том числе и ампутации конечностей (полные или частичные).
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