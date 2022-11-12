Министр здравоохранения РФ Мурашко заявил об отсутствии больших проблем с доставкой зарубежных препаратов

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12 ноября 2022, 12:06

Михаил Мурашко, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Логистические цепочки по доставке зарубежных препаратов в Россию иногда дают задержки, но больших угроз не отмечается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.



По его словам, зафиксированы проблемы со сроками поставок медикаментов, однако отказов со стороны зарубежных производителей не наблюдается. Исходя из этого, угроз для данной отрасли пока нет.

Он также подчеркнул, что в России активно развивается собственное производство лекарств. Оно идет «высокими темпами».



Ранее сообщалось, что в регионах РФ будет создан запас лекарств.