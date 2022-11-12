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Губернатор Воробьев: жители Херсонской области смогут получить сертификаты на покупку жилья в Подмосковье

, 09:37 Источник: Сайт правительства МО

Губернатор Воробьев: жители Херсонской области смогут получить сертификаты на покупку жилья в Подмосковье
Андрей Воробьев, архивное фото: Kremlin Pool/Global Look Press

С 12 ноября стартует приём заявок на получение жилищных сертификатов в Подмосковье для жителей Херсонской области. Информация опубликована на сайте правительства московской области от лица губернатора региона Андрея Воробьева. 

В заявлении указано, что с субботы, 12 ноября, начинается приём заявок от жителей Херсонской области на получение денежных сертификатов. Отмечается, что выплаты будут соответствовать нормативу 1 м² жилья в РФ, а также привязаны к количеству членов семьи. Так, один человек получит сертификат на 33 м², а двое — на 42 м2.

Заявление на выдачу сертификата можно подать в МФЦ.

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