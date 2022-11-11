Депутат Сейма Айнарс Шлессерс дал характеристику президенту Латвии : «Просто пудель, от которого ничего не зависит»

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11 ноября 2022, 23:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Депутат Сейма Латвии Айнарс Шлессерс в беседе с латвийскими СМИ дал характеристику президенту Латвии Эгилсу Левитсу: «Просто пудель, от которого ничего не зависит».

Нет особого секрета, что латвийцы очень недолюбливают президента Латвии Эгилса Левитса. Почему? Для жителей Латвии президент страны – чужак, который понятия не имеет, чем дышит народ! За три года правления, кроме слова «латышскость» и поддержка идей Нацблока о демонтаже советских памятников – ничего! Вообще! Простите, забыла… Латышские СМИ отметили, что за время пандемии, г-н Левитс стал миллионером!

Латвийцы называют между собой президента Латвии – «пудель»! И в этом нет тоже секрета…

А вот депутат Сейма Айнарс Шлессерс назвал президента Латвии пуделем публично:

«Я буду говорить сравнениями. Есть разные собаки. Есть, например, бультерьер – про него особо и говорить нечего, но если укусит, то будет плохо. Есть немецкая овчарка – умная сторожевая собака со своим характером. И есть пудель. Он появляется и внезапно начинает изображать из себя крутую собаку. Извините, но, если ты им никогда не был, зачем из себя изображать бешеного кусателя? Ты же не можешь укусить! Все знают, что ты просто пудель, от которого ничего не зависит! Что теперь делает г-н Левитс? Пытается показать свою волю и силу, мол, латвийцам нужен такой президент! Но, что он сделал за предыдущие три года? Когда люди пришли к президентскому дворцу - протестовали против ковидных ограничений, он должен был выйти, как президент народа. Никто бы не причинил ему вреда! Должен был произнести речь, но этого не произошло. Все, что он сейчас делает, так это встречается со своим советником, чтобы остаться в президентском дворце и на следующий срок».

Да, срок президентства г-на Левитса подходит к концу, менее восьми месяцев осталось. Рейтинг президента Латвии «скатился» до рекордно низкого уровня – хорошо, если верят ему процентов десять латвийцев… У зрелых и умных политиков, увы, уважением г-н Левитс не пользуется…

Браво, г-н Шлессерс! За то, что вы озвучили то, что тихонько говорит народ Латвии.