Как хоронили Кирилла Стремоусова в Крыму

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11 ноября 2022, 21:52 Мария Шаповалова

Фото: vk.com

Отпевание в кафедральном соборе, погребение на центральном кладбище и люди с автоматами в торговых центрах Симферополя.

По центральным улицам Симферополя сегодня проносились большие люди в больших авто на большое мероприятие. «Пропустите колонну! Прижмитесь к обочине! Пропустите колонну! Прижмитесь к обочине!» - хрипела гаишная машина, прокладывая транспортный коридор. А за ней протискивались два лимузина и микроавтобус. И таких неуемных торопыг было несколько. И все они мчались к кафедральному собору Александра Невского в центре города, где намечено было отпевание и прощание с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым.

Приехали: первый замглавы администрации президента страны Сергей Кириенко, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Пришли: глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Владимир Константинов, весь местный кабинет министров, многие местные депутаты.

Гроб с телом стоял в центре круглой залы в центре мраморного круга, очерченного на полу. Возможно в этом был какой-то символизм. Гости встали у стен, держа в руках поминальные свечки. На каждую наткнута бумажка, чтобы капающий воск не обжигал рук. И белые квадратики бумажек этих нелепостью своей напрочь портили всю трагичность происходящего и выглядели инородно на фоне черных костюмов и серьезных лиц. Пока церемония не началась люди перешептывались. Сзади было слышно, как в первых рядах обсуждают покрытое черной вуалью лицо покойника, предполагая, что мало что вероятно осталось от него после чудовищной автокатастрофы, разорвавшей бронекапсулу его машины.

Но вышел епископ Нестор и гул стих. По глазам собравшихся пробежало недоумение – ждали митрополита Лазаря. Но то ли Лазарь занемог (поговаривают, что его высокопреосвященство сильно болеет последнее время), то ли Нестор родом из Запорожья и по чину землячества взялся проводить раба божия Кирилла в последний путь.

Первой к гробу допустили жену. Она присела перед стоящим на низких подставках последним пристанищем ее мужа. Вся в черном. А ярко-красный маникюр с пальцев ее, которыми она молча гладила саван, казалось, оставит след и эти, похожие на кровь полосы станут высшим проявлением скорби. В доме бога она призналась, что богом для нее был муж и что у бога ее была мечта проехать на мотоцикле от Херсона до Камчатки. Потом она склонилась над гробом и только бог знает, что шептала беременная шестым ребенком мать пятерых детей.

А в это время готовили место на кладбище «Абдал» на окраине Симферополя: Росгвардия с автоматами на близлежащих дорогах, полиция у места захоронения, люди в штатском с цепкими взглядами всюду. Место Кириллу Стремоусову – признанному самим Путиным героем – подбирали лучшее и решились даже вырубить «окно» в бетонной стяжке пантеона великих людей Крыма. Выглядело это как ход в мир иной. Приехал кортеж. Гроб поставили рядом с «входом». Последние мгновения на белом свете. И под тихий плач, солнечным теплым крымским днем Кирилл Стремоусов отбыл на тот свет. В яму полетели первые горсти земли, потом заработали лопатами, на холм установили именной деревянный крест, обложили со всех сторон венками. «Кто будет памятником заниматься?» - спросил один незнакомый мне другого. «Какой памятник?! Через год же ставят», - последовал ответ. Они уходили и донеслось «Да хоть Церетели».

А через час в торговый центр неподалеку от «Абдала» зашел покупатель с автоматом на плече. В хаки, берцах – всё как положено. Словно из окопа выпрыгнул в магаз сгонять за сигаретами. Возможно, это были ребята, приехавшие из Херсона проводить товарища и привыкшие в полной боевой экипировке ходить даже там, где местные жители еще к этому не привыкли.