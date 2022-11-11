Корреспондент РИА Новости: два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены

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11 ноября 2022, 21:05

В Херсонской области два пролета Антоновского моста обрушены. Корреспондент РИА Новости в пятницу сообщил информацию об уничтожении двух пролетов автомобильно-пешеходного мост через реку Днепр, соединяющего посёлок Антоновка с городом Алёшки на левом берегу.

Видео опубликовано в Telegram-канале отечественного информагентства.

Минобороны РФ ранее сообщило, что на левый берег Днепра вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция завершилась в 5:00 мск, прошла без потерь личного состава и артиллерии.