Россия запретит въезд для 200 граждан США, среди которых братья и сестра Байдена, законодатели, руководители предприятий ВПК

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11 ноября 2022, 20:25 Источник: МИД РФ

White House/globallookpress.com

Россия запретит въезд для 200 американских граждан, среди которых братья и сестра Байдена, законодатели, руководители предприятий ВПК, министры, чиновники.

Российский МИД анонсировал санкционный список в ответ на постоянно вводимые администрацией президента США Джозефа Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по каким-то причинам неугоден Вашингтону.

В их числе – отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало пофамильный перечень «списка-200».

В нем: генерал армии в отставке, советник Министра обороны Украины Джон Абизаид, заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Марвин Адамс, руководитель подразделения компании «Рэйтеон текнолоджис» по вопросам разведки и космоса Рой Азеведо, сестра Байдена Валери Байден Оуэнс, братья Байдена Джеймс и Фрэнсис Байден, спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман и другие.