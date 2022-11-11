Министр просвещения Кравцов: школы новых регионов переведут на российские стандарты к 2028 году

Все школы новых регионов РФ приведут к российским стандартам в течение пяти лет. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
По словам Кравцова, процесс лицензирования образовательных учреждений уже начался.
«Уверен, что … в течение … переходного периода все образовательные учреждения будут приведены в соответствие с российскими стандартами», - рассказал министр.
Отмечается, что «переходный период» по продолжительности составит 5 лет. Как утверждает Кравцов, это необходимо для максимального решения всех «вопросов».
Напомним, что ранее Кравцов сообщил о намерении ввести в российских школах курс начальной военной подготовки.