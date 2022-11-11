Министр просвещения Кравцов: школы новых регионов переведут на российские стандарты к 2028 году

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11 ноября 2022, 20:24

Сергей Кравцов, Kremlin Pool/Global Look Press

Все школы новых регионов РФ приведут к российским стандартам в течение пяти лет. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, процесс лицензирования образовательных учреждений уже начался.

«Уверен, что … в течение … переходного периода все образовательные учреждения будут приведены в соответствие с российскими стандартами», - рассказал министр.

Отмечается, что «переходный период» по продолжительности составит 5 лет. Как утверждает Кравцов, это необходимо для максимального решения всех «вопросов».

Напомним, что ранее Кравцов сообщил о намерении ввести в российских школах курс начальной военной подготовки.