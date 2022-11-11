Стремоусова похоронили рядом со знаменитостями Крыма

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11 ноября 2022, 19:29

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сегодня был похоронен на кладбище «Абдал» в Симферополе.



Место, где его предали земле, ранее не планировалось для захоронений - это пространство должно было стать основой для мрамора небольшой площади. По словам сотрудника кладбища, место погребения Стремоусова пришлось выбивать в бетонном основании, которым закатано пространство пантеона известных людей Крыма.



Кирилл Стремоусов похоронен рядом с бывшими вице-премьерами правительства Крыма Сергеем Доничем и Павлом Королевым. Недалеко отсюда находятся могилы академика Николая Багрова и первого мэра Симферополя Валерия Ермака.



Корреспондент «АН-Крым» провел на месте погребения Кирилла Стремоусова около 20 минут. За это время туда подъезжали три джипа, водители которых делали видео захоронения.



