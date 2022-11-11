Глава ЦБ Набиуллина: будущее сейчас как никогда туманно

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11 ноября 2022, 19:06 Источник: Российская газета

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, TASS Host Photo Agency/globallookpress.com

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в пятницу приняла участие в форуме Finopolis, и, представляя участников пленарной сессии, заявила, что будущее сейчас как никогда туманно.

Объявляя выступающих, глава ЦБ поделилась с участниками форума своим мнением о работе с председателем наблюдательного совета Мосбиржи Сергеем Швецовым.

Эльвира Набиуллина отметила, что Швецов был ее первым заместителем, они вместе проработали около десять лет. По ее словам, "в ЦБ он всегда выступал внутренним футурологом, визионером".

"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич", - признала Набиуллина и добавила: "В настоящее время, когда будущее как никогда туманно, мы особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич".

Сергей Швецов в марте 2022 года покинул пост первого зампредседателя Банка России.