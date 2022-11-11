Латвия: при демонтаже советского памятника обнаружено более 50 захоронений красноармейцев

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11 ноября 2022, 18:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В ходе демонтажных работ советского памятника в Тукумском крае (Латвия) было обнаружено более 50-ти захоронений красноармейцев…

Буквально пару дней назад я разговаривала со своим знакомым латвийским политологом Янисом Григалисом… Умный, очень образованный человек, который работал помощником-переводчиком у экс-президента Латвии Вайры Вики-Фрейберги. Я его спросила: «Ты считаешь, что это нормально, когда прах людей тревожат, когда сносят памятники у нас?» Янис мне тогда ответил: «При сносе никакого праха, никаких могил не было!»

Как оказалось, что есть! В Тукумском крае при демонтаже памятника были обнаружены захоронения солдат Красной Армии…

Как могло такое случится? Как?

Как утверждают власти Тукумского края, по документам захоронений «уже не должно там быть». А это как? Уже не должно быть… Простите, прах солдат Красной Армии был уже перенесен – тогда куда? Почему власти Тукумса не знали об этом? А, может, указание правительства Латвии о том, чтобы избавиться от советских памятников до 15 ноября, важнее, чем людской грех и заветы предков – не трогайте могилы – Господь покарает?

Я думаю, что власти Тукумского края знали об этом! Посудите сами, любые захоронения фиксируются, например, мы же ходим годами, десятилетиями к нашим умершим родственникам на кладбище, а тут никто не знал… Но это же не безымянная могила, как оказалось, а есть имена, фамилии погибших красноармейцев – документы хранятся в латвийских архивах. И их нашли быстро… Появилось «вдруг» объединение «Легенда», которое занимается перезахоронениями…

Мне все это кажется очень-очень странным…

Прах солдат Красной Армии перезахоронили на другом кладбище Латвии, которое находится в Ирлавской волости.

Что известно об этом кладбище?

Из архивов я смогла добыть информацию такую: это кладбище расположено в лесу, состояние его удовлетворительное, есть обелиск и две памятные плиты – их состояние неудовлетворительное – плиты с налетом, есть трещины… Понятно, что давно тут «не бывала рука человека» - в 80-х годах прошлого столетия на этом кладбище происходили перезахоронения воинов, а ухаживали за могилами «шефы» из местного колхоза «Узвара». Вот такую информацию я получила из доступных источников Русского общества в Латвии.

Перезахоронить, чтобы предать забвению… И позвольте сравнить, памятник главному нацисту Латвии времен ВОВ Отто Ланцелле, который был демонтирован аккуратно из Латгалии, перенесен, конечно, с почестями в центр Риги (Музей оккупации). А этот человек был на службе Адольфа Гитлера и на его руках много невинной крови людей.

Это даже не двойные стандарты, а четкая позиция нынешнего правительства Латвии, которому милее идеи Третьего Рейха.

Я много раз писала о памятнике русскому солдату Алеше, который находился в городе Резекне и был символом, надеждой для всех русскоязычных Латвии, чтущих Солдата Победителя ВОВ…

Хочу поблагодарить всех родных россиян, которые молились за сохранение латгальского Алеши… Простите, не уберегли! Варвары, игнорируя рекомендации ООН, снесли нашего Алешу…

Латвийский публицист Алла Березовская:

«11 НОЯБРЯ. РЕЗЕКНЕ

НА МЕСТЕ КАЗНИ АЛЕШИ ЦВЕТЫ И СВЕЧИ

После казни Памятника через демонтаж жители Резекне смогли подойти к этому месту только после ухода полиции. Приходили с тяжелым сердцем, как сказал одна женщина -"Место опустело, а из души вырвали кусок..." Думаю, именно поэтому - чтобы не рвать душу, многие просто пока не хотят сюда приходить. А те, кто пришел и молча положил цветы, кстати, среди них были и латыши, зажигали свечи. Женщины плакали. Вот уж действительно - опустела без тебя земля. Хочется спросить тех варваров, кто пробивал казнь Алеши - теперь вы счастливы? Такую гадость своим русским согражданам сделали... Будете пить шампанское?»

Перед тем, как казнить Алешу, мэр Резекне Александр Барташевич выступил с пронзительной, пробивающей до слез речью:

«Кто-то советует нам говорить тише на родном языке, кто-то обещает переселить в резервации за то, что мы с цветами в руках поминаем своих павших, но победивших фашизм родственников. Иные делают все для того, чтобы наши дети забыли родной язык, лишившись возможности изучать его в школах. Русским Латвии нужна реабилитация, поэтому я говорю на русском", - сказал Барташевич.

Он подчеркнул, что латвийские русские не виноваты в том, что сейчас происходит на Украине. "Мы глубоко переживаем о жертвах этой войны, где с обеих сторон гибнут славяне. Для всех нас это трагедия, и мы хотим мира и Украине, и России, и как можно скорее. Не виноваты и памятники, которые государство решило демонтировать. В 1944 году от нацистов Резекне и Латвию освобождали русские, украинцы и латыши. Среди них и мой дед, Александр Барташевич, он погиб под Мадоной. Где его могила - я не знаю. Поэтому цветы приносил сюда, к памятнику, которые создали латышские скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш", - сказал Барташевич.

Он назвал снос памятника "варварскими действиями" и сообщил, что искал компромисса с властями - перенести памятник на Мирное кладбище или оставить в Резекне, но получил отказ.

Мэр подчеркнул, что "не в силах остановить надругательство над нашими памятниками", и призвал своих сторонников "не провоцировать полицию на ответные действия и вести себя достойно".

В связи с этим публичным заявлением мэра Резекне, которое облетело многие международные СМИ – я лично обращалась с этой просьбой публично к зарубежным коллегам – Служба государственной безопасности Латвии вызвала Александра Барташевича для объяснений… Я так понимаю, что «не так сказал»… Не стал восхищаться действиями обыкновенных вандалов!

Скажите мне, мои дорогие россияне, почему, когда депутат парламента Латвии с трибуны заявляет, что «те, кто воевал на стороне Красной Армии – военные «преступники» и призывает учинить самосуд над несогласными русскими в стране, а другой депутат открыто мечтает о том, чтобы русских Латвии «упрятали за колючую проволоку», и нет никакой реакции Службы безопасности Латвии? Обыкновенное разжигание межнациональной розни, ненависть к русским Латвии, к тем, кто принес свободу Европе от Адольфа Гитлера, считается в стране – «свобода слова и демократия». Да, так мне сказал один ответственный «товарищ».

А слова государственного человека, который имеет взгляд иной, чем националисты, требует объяснений?

Я уверена, что всем и все понятно!

Так как назвать мне тех, кто поддерживает политику Адольфа Гитлера, называет Солдата Победителя ВОВ – военным «преступником», поднимает руку – «Хайль», возлагает цветы латышским легионерам СС, организация в которую входили эти молодчики, была признана на Нюрнбергском трибунале, как преступления против человечества – как?

Им одно слово – нацисты! У меня нет другого!