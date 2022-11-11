Чудом уцелевший британский наёмник решил вернуться на территорию Украины

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11 ноября 2022, 18:06

Фото: vk.com

Как стало известно из Daily Mail, освобождённый из плена после расстрельного приговора в ДНР британец Эйден Эйслин снова возвращается на территорию Украины.

Согласно информации известного в Великобритании издания, он не намерен снова вести боевые действия на стороне ВСУ. Теперь его работа будет посвящена роликам для Youtube-канала. Иными словами, Эйслин будет работать военным корреспондентом.

В выложенной публикации также отмечается, что бывший наёмник не хочет снова попасть в плен. А ещё авторы статьи упомянули, что Эйслин называет Украину «своим домом».