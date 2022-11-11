Милонов призвал «гарантированно» отказывать в выдаче ипотечного кредита из-за «немотивированного» долга по алиментам

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11 ноября 2022, 18:29 Источник: RT

Виталий Милонов / Russian State Duma Photo Service / http://globallookpress.com

Виталий Милонов, депутат Государственной думы Российской Федерации, призвал при обнаружении «немотивированного» долга по алиментным выплатам «гарантированно» отказывать в выдаче ипотечного кредита. RT представил копию обращения депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.

Согласно тексту документа, при одобрении ипотеки сотрудники банка изучают кредитную историю клиента на выявление его платежеспособности. По словам Милонова, это «важнейшие критерии», гарантирующие банку возврат «заемных средств».

При этом, как отметил депутат, задолженность по алиментам, которая вызвана нежеланием платить, не является причиной отказа при рассмотрении заявки на ипотеку. В связи с чем российский политик призвал рассмотреть инициативу, когда наличие «немотивированного долга» по алиментам будет считаться прецедентом для «гарантированного отказа» для одобрения ипотечного кредита.