В Ростовской области выявили хищение бюджетных средств в крупном размере

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11 ноября 2022, 17:32 Ксения Калуга

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В Ростовской области сотрудники полиции выявили хищение бюджетных средств в размере более 3,8 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

Выяснилось, что фигурантка заключила муниципальный контракт с администрацией Цимлянского района по содержанию и благоустройству дорог, указанных в документе. В рамках договора предпринимательница должна была выполнить работы по озеленению дорог протяженностью 12 километров, прилегающих к хуторам.

Стало известно, что подозреваемая выполнила свои обязательства некачественно. Злоумышленница внесла завышенные данные выполненных работ в акт приема, которые не соответствовали установленному техническому заданию. В результате чего женщина совершила хищение бюджетных средств в размере более 3 800 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.