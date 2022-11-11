Чемпион мира по грэпплингу Олег Сороканюк покончил с собой в спортзале

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11 ноября 2022, 15:36

Фото: соцсети

В Чите чемпион мира, многократный чемпион России по грэпплингу Олег Сороканюк был обнаружен мертвым в спортивном зале для занятий с учениками. Ему был 31 год. Олег был президентом Федерации панкратиона и ММА Забайкалья. Близкие считают, что его довели до самоубийства люди, которые «хотели посадить его по выдуманным обвинениям».

О трагедии первой сообщила Елена Хзанян, читинский журналист и режиссер, она была знакома со спортсменом – ее ребенок занимался у него в секции. Елена сказала в соцсетях: «Молодой, красивый. Он растил нормальных пацанов».

По мнению журналистки, Олег добровольно ушёл из жизни из-за уголовного дела против него, которое было открыто летом 2022 года. Оно было возбуждено в результате информации о том, что один из его тренеров, Андрей Емцов, избивал учеников скакалкой и кулаками в летнем спортивном лагере. В прокуратуре сообщили: «Не имеющий педагогического образования младший тренер, взяв на себя функции воспитателя, систематически наносил побои двоим малолетним мальчикам. Сотрудники спортивной школы по устной договоренности, не оформляя трудовой договор, допустили к работе с детьми посторонних лиц, которые не имеют навыков работы с детьми».

Елена Хзанян считает, что Сороканюк к этому не имел никакого отношения. По ее словам, родители учеников могут подтвердить, что он никогда никого не обижал и не бил, а многим заменил отца. «Но ему с июля не давали никакого покоя. Начали проводить проверку по поводу превышения полномочий. Родители, один из которых был сотрудником МВД, узнав, что у его ребенка синяк на коленке, начал махать корочкой и разыгрывать историю. Наших детей опрашивали без законных представителей, оказывали на них давление», – утверждает Хзанян. Читинская журналистка считает, что решение уйти из жизни Олегом Сороканюком было принято как «протест против системы», с которой он не мог бороться.