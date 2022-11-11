Давка, драки, сердечные приступы, снесенные двери: «черная пятница» в США до сих пор не обходится без инцидентов

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2022, 12:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: GlobalLook

«Черная пятница» сейчас буквально преследует нас везде и всюду. Интернет переполнен информацией о грядущих скидках и распродажах. Ноябрь вообще считается лучшим месяцем для покупок, именно в это время магазины заполняются людьми, в кассах выстраиваются огромные очереди, а на дорогах потом огромные пробки. Некоторые, особенно американцы, впадают в такой ажиотаж, что это может привести к трагедии.

Чёрная Пятница приходит после американского дня Благодарения. В 2022 году она стартует в России 24 ноября с 0 часов московского времени. Закончится в 23:59 - 26 ноября. Три дня на заветные покупки.

Чёрная Пятница не является ни государственным праздником, ни выходным днём. Напротив, в этот день на торговлю обрушивается «цунами». Многие магазины и торговые центры вынуждены открываться с самого утра, а некоторые сети могут начать работу даже в полночь. Первым покупателям обычно предлагаются серьёзные скидки – от 50 до 80%. Это делается для привлечения людей. Впрочем, если даже кто-то не успел купить заветный товар за прошедшие три дня распродаж, расстраиваться не нужно, так как после Чёрной Пятницы следует период подготовки к Новому году и к Рождественским праздникам, а там обычно без скидок никто не остаётся. Несмотря на это, Чёрная Пятница часто приводит к гигантским потокам людей.

Откуда происходит название? Большинство источников указывает на 1869 год. Тогда золото ещё считалось международной валютой, и этим активно пользовались спекулянты. Когда двое партнёров Фиск и Гулд стали скупать на рынке всё золото, это привело к дефициту, и к росту курса. Американская власть попыталась стабилизировать цены. Но чиновники сделали это бездарно, и на рынок были выброшены большие золотые запасы. Цена на драгоценный металл упала слишком низко, а вместе с этим рухнули доллар и Нью-Йоркская биржа. Многие американцы потеряли свои накопления. Тот день они и стали называть Чёрной Пятницей. Однако это ещё далеко не всё.

Популярно мнение, что в начале 19-го века на плантациях Южной Америки можно было скупить рабов по крайне низкой цене. Обычно это происходило после Дня Благодарения. Известно также, что после вышеупомянутого праздника люди предпочитали брать для себя выходные и посвящать своё время многочисленным покупкам. Это было связано с закрытием большинства заведений на День Благодарения. В попытке компенсировать простой владельцы магазинов прибегали к политике распродаж. Потому скидки после праздника стали со временем нормой. В нынешние дни отдельные элементы прошлого всё ещё сохраняются.

Огромные распродажи и скидки нередко приводили к плотному людскому потоку. Особенно, это популярно в США. В 80-е годы американские магазины стали объявлять о дополнительных скидках в самом начале периода Чёрной Пятницы. Заведения открывались едва ли не с самого рассвета. Таким образом, продавцы рассчитывали немного разгрузить свой график. Но это приводило к тому, что магазины ранним утром «штурмовали» тысячи людей. Бывали случаи, когда от многочисленного потока людей двери слетали с петель. После покупок на дорогах возникали чудовищные пробки, в которых простаивали часами. Собственно, так происходит и сейчас.

Не обходится и без трагических случаев. В мировой истории немало сведений о давках. Бывало, что некоторые продавцы не выдерживали переутомления и кончали с собой. У отдельных людей случались сердечные приступы. Водители не справлялись с управлением автомобилей и разбивались вдребезги. В прошлом десятилетии в газетах не раз писали о том, что Чёрная Пятница завершилась давкой и стрельбой. В основном, такое происходило в Америке. Покупатели в буквальном смысле теряли рассудок из-за сниженных цен и стремились как можно скорее всё раскупить. Если кто-то из них вдруг падал от сердечного приступа, ему не спешили помочь. Все были озабочены лишь скидками и желанием быстрых покупок, и просто не замечали никого. Бывали и конфликты между покупателями и продавцами. Потому не для всех Чёрная Пятница считалась днём радости и веселья. Сегодня мало что изменилось. До сих пор практически каждый год появляется информация о том, что кому-то стало плохо или кто-то подрался, не поделив вещь с большой скидкой.

В основном несчастные случаи на фоне распродаж затрагивали другие страны, и в частности США. В России такие катастрофы практически неизвестны. Обычно Чёрная Пятница не приводила ни к давкам, ни к массовым дракам, ни к каким-то иным событиям трагического характера. В РФ с этим делом всё вполне спокойно. Однако пробки всё равно возникают, особенно рядом с крупными магазинами и торговыми центрами.