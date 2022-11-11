К Дню качества: «Брак не пройдет!»

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11 ноября 2022, 12:22 Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина

«На нас большая ответственность» - так говорят о своей работе контролеры бюро технического контроля (БТК) цеха №64 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина». Этот молодой дружный коллектив ежедневно ведет невидимую битву за качество, в которой мелочей не бывает.



В цехе №64 изготавливают большое количество деталей, в их числе и крупногабаритные. Прежде чем изделие будет передано в другое подразделение для дальнейшей обработки, его проверяют контролеры. Они визуально осматривают каждую деталь, следят, чтобы она по всем параметрам соответствовала конструкторской документации: не было отклонений по размерам, внешнему виду.



– Мы трудимся в подразделении, где изготавливают детали для специзделий, – отмечает начальник БТК-64 Наталья Максимова. – Вместе с начальником цеха боремся за качество. Если деталь уйдет с несоответствием, то, как бы ни старались на дальнейшей обработке, качественного изделия уже не будет. А это грозит серьезными последствиями – рекламациями, а значит, рисками для репутации нашего завода. Поэтому ответственность на нас колоссальная. Девиз «Брак не пройдет» подходит здесь как нельзя кстати.



В БТК-64 трудится девять человек. Про каждого контролера можно сказать, что он на своем месте. Объединяет весь коллектив понимание того, что все они делают одно большое дело – отвечают за выпуск качественной продукции.



На снимке коллектив БТК-64 АО «АПЗ»: контролеры станочных и слесарных работ Евгения Маслова, Людмила Труханова, Наталья Корягина, начальник БТК Наталья Максимова, контролеры станочных и слесарных работ Наталья Егорова, Светлана Чайкина.