Страны Евросоюза после начала СВО отказываются выдавать России преступников

Генпрокуратура РФ сообщила, что со времени начала СВО западные страны отказали России в экстрадиции 74 преступников. Это в два раза больше, чем годом ранее. В ведомстве отметили, что выдаче не подлежат даже мошенники, коррупционеры и убийцы.
«После начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от геноцида и иных преступлений украинского режима проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран фактически приостановили сотрудничество с Россией в угоду международной преступности», — заявили в Генпрокуратуре РФ.
Отказы в выдаче преступников за рубежом мотивируют неуверенностью в соблюдении в России прав человека. Выдать злоумышленников отказывались правоохранительные органы Германии, Австрии, Великобритании, Черногории, Польши, Италии, Кипра, Чехии, Румынии, Швеции и Швейцарии. В Генпрокуратуре подчёркивают, что такие решения позволили избежать уголовной ответственности обвиняемым в особо крупных хищениях, убийствах и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.
В ведомстве отметили, что несмотря ни на что показатели эффективности сотрудничества с зарубежными странами увеличились. Произошло это в основном благодаря работе с государствами Азии, Южной Америки, СНГ. Имеются отдельные факты сотрудничества и со странами Европы. По данным Генпрокуратуры РФ, за десять месяцев 2022 года иностранными государствами удовлетворено 153 российских запроса, что больше, чем в предыдущем году. В свою очередь, российской стороной приняты решения о выдаче по 733 запросам, поступившим из зарубежных стран.
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