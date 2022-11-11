Филипп Киркоров: «Оставьте в покое Аллу Пугачеву!»

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11 ноября 2022, 11:53 Антон Николаев

Киркоров в YouTube-шоу «Алена, блин!» обратился к журналистам и аудитории, чтобы певицу Аллу Пугачеву перестали обсуждать в негативном ключе.



«Я прошу одного: оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку с прекрасными внуками, детьми. Алла Пугачева - гордость этой страны, на песнях которой мы выросли. Я прожил с ней 10 счастливых лет, я знаю эту женщину очень хорошо и понимаю во всех отношениях ее поступок. Ее не надо обсуждать, она уже столько сделала! В 2025 году будет 50 лет, что она певица номер один! Ни одна певица в мире, в нашей стране не была певицей номер один 50 лет! Оставьте ее в покое!»

Напомним, что после начала специальной военной операции Пугачева уехала из России в Израиль. Из-за этого она столкнулись с критическими высказываниями в прессе и на телевидении и обвинениями в отсутствии патриотизма.