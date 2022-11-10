Актер Антон Шагин высказал мнение об отношении украинцев к русским

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10 ноября 2022, 20:13

Антон Шагин известен многим по фильмам «Петрополис» и «Стиляги». Недавно он озвучил свое мнение о событиях в Украине. Шагин подчеркнул, что сложности между нашими странами тянутся с давнего времени. Ранее актер посвятил стихотворение бойцам СВО. Также стало известно, что двоюродный брат Шагина находится в зоне проведения СВО как доброволец. Некоторые коллеги артиста также были призваны.

Антон Шагин считает, что в этой ситуации нет ничего необычного. Он считает решение брата «нормальным мужским поступком». При этом, актер подтверждает, что среди его окружения есть и те, кто уехал из России сразу же после объявления частичной мобилизации.

Артист считает, что русские в рамках СВО сражаются за правое дело.

«Больно, несправедливо, но мы в XXI веке действительно снова сражаемся с нацизмом. Это не просто слова, а страшная реальность», - делится своим взглядом актер.

В интервью с «Петербургским Дневником» Шагин вспомнил разговор с одним украинцем, который произошел еще до Евромайдана. В 2013 году актёр спросил у своего знакомого из Украины, почему на его родине так негативно относятся к русским.

«Я его спросил: откуда у вас такая злоба к нам? Весь ваш фольклор, эти песни про "москаляку - на гиляку, серба - на вербу"? Мы же не поём, что хотим убивать киевлян и харьковчан. А он ответил: у нас комплекс младшего брата», - вспоминает актер неожиданный ответ украинца.

Шагин считает, что именно этими чувствами, должно быть, пользовались США, чтобы рассорить два братских народа.

«Вот поэтому американцы и решили воевать с нами именно руками украинцев. Они легко смогли подсадить их на крючок - на этот самый "комплекс младшего брата". И держат на нём так крепко, что украинцы спокойно отказались от нашего родства, от своей собственной истории, от православной веры, от Христа. А после Крыма они ещё больше озлобились», - продолжает артист.

Шагин считает, что мыслящим людям нужно сегодня хорошо разбираться в новостях и ориентироваться в информационном потоке. Он утверждает, что сегодня необходимо всё тщательно анализировать и перепроверять информацию. «Всё всегда зависит только от желания каждого конкретного человека. Хочет он сам разобраться в ситуации и понять, где правда, или ему достаточно того, что ему навязывают. И сейчас время молиться, и время помогать. Кто как может: делом, словом, рублём, посылкой на фронт. Очень важно внутренне мобилизоваться и всем вместе пройти этот трудный период», - подытожил актер.