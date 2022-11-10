Латвия «угрожает» России?

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10 ноября 2022, 19:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 10 ноября, в МИД России был вызван посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш – главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест…

Заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов.

Как отмечается в документе, в ходе беседы «также было заявлено о противозаконных шагах латвийских властей, направленных на создание препятствий в работе культурного центра «Дом Москвы» в Риге, и санатории «янтарный берег» в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности».

«Подчеркнуто, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложатся на латвийскую сторону. Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги», - отмечается в сообщении МИД РФ.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич дал ответ МИД РФ – «Предпримем в ответ».

И более ничего!

Интересно, а что Латвия предпримет в ответ? Я так понимаю, что выполнит угрозу, которую «предложил» депутат Сейма Александр Кирштейнс – вывести русских Латвии на отведенную территорию и оградить колючей проволокой с автоматчиком», или же воплотить в действие призыв другого депутата Нацблока Яниса Домбравы – учинить самосуд над русскими?

Чем может ответить государство, где более 40% русскоязычных, у которых заканчивается терпение? Расчет на солдат НАТО? Так сам министр обороны Латвии Артис Пабрикс месяц назад публично заявил в латышских СМИ, что «численность Псковской дивизии гораздо больше, чем все количество солдат НАТО в Прибалтике»… Или же, г-н Ринкевич думает, что если дойдет до того, что в Латвии начнут «вырезать» русскоязычных латвийцев или соотечественников РФ, проживающих в Латвии, то Россия «закроет глаза»?

Мне, действительно, интересно узнать – чем? Будет ли этот ответ соответствовать международным Законам и правам человека? Или получится также, как с демонтажом советских памятников – Комиссия по правам человека ООН рекомендовала не сносить памятники, а дать ответ… Глава МИД Латвии дал ответ ООН – мол, не ваше дело. И вы не имеете таких прав - рекомендовать.

Насчет экспроприации зданий РФ, то тут нет ничего удивительного – маленькая Латвия имеет внешний долг – более 17 миллиардов евро… Производства в Латвии, увы, нет! Территория практически вся продана немцам, эстонцам, шведам и т.д. Писала много раз об этом! Если и так пойдет дальше, то ЕС перестанет Латвии давать денег – как жить тогда господам из правительства? То, что сегодня происходит такой «отъем» денег у населения – факт! Любыми способами! А тут шикарная собственность России… Или продадут или же приведут в негодность! Примеров – море! Чуть дальше проехать, например, от центра Юрмалы и все можно увидеть своими глазами – запустение!

Мое мнение – вседозволенность! И еще «чудовищное» терпение России.

По этому случаю, моя московская коллега сказала: «Опять шпрот-терьеры ваши тявкнули!»