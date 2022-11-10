СК РФ раскрыл ряд новых преступлений ВСУ против мирных граждан

Следственный комитет России установил ещё ряд новых преступлений ВСУ против мирного населения, совершенных в марте-апреле этого года. Об этом ведомство сообщило сегодня.
«Сведения, полученные следствием в ходе допросов обвиняемых по этим уголовным делам, полностью соотносятся с иными собранными доказательствами. В каждом из этих случаев очевидны проявления жестокости и полного равнодушия со стороны украинских силовиков по отношению к мирным гражданам, которые становятся их жертвами», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По данным следствия, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Ян Данилов увидел, как в один из дворов Мариуполя въехал на велосипеде мирный житель. Мужчина несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в безоружного человека, который не представлял угрозы.
Второй фигурант – военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Матушанский. Он вместе с другими лицами пытал мужчину на территории завода «Азовмаш», нанося ему удары ногами и бейсбольной битой.
Военнослужащий той же бригады Сергей Макеев, находясь вблизи жилых домов по Никопольскому проспекту в Мариуполе, увидел человека в гражданской одежде, который проходил мимо. Макеев убил его, выстрелив из автомата.
«Следствие квалифицировало указанные преступления по ст.356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением», – сообщило ведомство.
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