10 ноября 2022: 40 лет со дня смерти Леонида Брежнева

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10 ноября 2022, 18:17

Сегодня - 40 лет со дня смерти Леонида Брежнева. Он управлял страной почти 2 десятилетия (18 лет и 1 месяц). Его политика создавала видимость спокойной гавани в бушующем океане. Тихой на поверхности и очень бурной на глубине.

Брежнев получил при жизни сотни наград. При этом, над ним насмехались и делали героем анекдотов. Тем не менее в его жизни было достаточно и драмы.

Леонид Ильич Брежнев возглавил партию и страну через 20 лет после парада победы. Войну он закончил фронтовиком в Праге. Далее в 1968 году он введет в Чехословакию танки, провозглашая тотальный социализм. Посетит Гавану и Фиделя Кастро. Для многих Брежнев виделся временной фигурой, компромиссом. Возможно, так оно и было.

Леонид Ильич пережил покушения и многие другие опасности. За период его правления в США сменилось 4 президента. Были встречи и с Никсоном, который подарил Брежневу «Линкольн». Тот прокатил американского президента на бешеной скорости, испробовав новый автомобиль.

У главы правительства СССР были свои странности. Врачи запретили ему курить, и он буквально просил своего личного переводчика Виктора Суходрева обкуривать его сигаретным дымом. Так, чтобы Брежнев мог почувствовать этот дым.

Леонид Ильич был заядлым спортивным болельщиком. Он очень любил хоккей, не пропустив знаменитую суперсерию СССР-Канада. К примеру, приз «Известий» приходился как раз на день рождения Брежнева. Хоккеист Вячеслав Фетисов вспоминал, как после успешных турниров команда поднималась к главе правительства, чтобы поздравить его с днем рождения и подарить ему клюшку вымпел с автографами.

Его политическая карьера началась в 1937 году в качестве заместителя председателя исполкома Днепродзержинского горсовета и через 2 года — секретаря Днепропетровского обкома по пропаганде.

Во время Великой Отечественной войны он отвечал за эвакуацию населения и промышленности из Днепропетровской области. Он был начальником политотдела 18-й армии, а с 1945 года начальником политуправления Четвертого Украинского фронта. Войну Брежнев закончил генерал-майором. В 1946-1950 годах - первый секретарь Запорожского и Днепропетровского обкомов,

А в 1950 - первый секретарь ЦК КП(б) Молдавии, в последствии - секретарь ЦК и член Президиума ЦК, а после смерти Сталина в 1953 году Брежнева назначают заместителем начальника Главного политуправления Советской Армии и ВМФ. Через год - 2-й секретарь ЦК Казахстана, и еще через год – первый секретарь.

В 1960 году Брежнев уже на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР. В 1964 году Брежнева избирают первым, а с 1966 года — Генеральным секретарем ЦК КПСС.

С 1977 году Леонид Брежнев вновь председатель Президиума Верховного Совета СССР. Он управлял страной 18 лет и с ним связаны такие важные события, как «политика разрядки», Олимпиада-80, Договор по ПРО. Брежнев считал важным не допустить мировой войны.

Несмотря на то, что Брежнев считал себя сторонником «разрядки международной напряженности», он все таки ввел войска в Афганистан. Провёл Олимпиаду-1980, которую бойкотировал Запад. Новая Брежневская Конституция ситуацию сильно не изменила - думающие иначе спокойнее себя чувствовать не стали. Глава правительства также проводил масштабные стройки, такие как Байкало-Амурская магистраль. При этом, в стране существовал дефицит колбасы и туалетной бумаги.

К тому моменту, как Союз все чаще обнаруживал себя на космической орбите, Брежнев оказывался на больничной койке. В 1970 годах он ещё проводил поздравление страны с Новым годом самостоятельно, но позже эту задачу поручили уже дикторам. Многие могут вспомнить пародии на Брежнева авторства Игоря Кириллова. Во времена же Брежнева за такое просто увольняли с работы, как и произошло с одним известным диктором Центрального телевидения.

Здоровье Леонида Ильича ухудшалось все быстрее и быстрее. По мере того как слабел генсек, разваливалась вся система. Брежнев, четырежды герой, маршал, автор трилогии, все больше и больше превращался в персонажа анекдотов. Впрочем, многие скорее не смеялись над постаревшей и больной главой правительства, а жалели его. Все таки, Брежнев не был похож на кровожадного и мстительного персонажа, чем сильно отличался от своих предшественников. Леонид Ильич сам просил соратников отпустить его на покой, но его не отпускали. Борьба за власть лишь усиливалась.

7-го ноября 1982 года Брежнева можно было увидеть на трибуне Мавзолея. 10 ноября стало ясно, что праздничного концерта в День милиции не будет. Умер Леонид Ильич Брежнев 10 ноября 1982 года, почти в 76 лет Он носил звания Героя Социалистического Труда, 4 раза был Героем Советского Союза, имел звание Маршала Советского Союза. Брежнев был лауреатом Ленинской премии и обладателем многих наград. Актер Евгений Миронов, которому тогда было 14 лет, узнал о смерти главы правительства в троллейбусе. Он вспоминал, что люди были подавлены и не знали как быть дальше. «Вот такие наивные люди. Думали, что он будет вечный», - говорит Евгений Миронов.

Впоследствии Юрий Андропов и Константин Черненко будут править куда меньше, чем Леонид Брежнев. Советский Союз уже становился историей.