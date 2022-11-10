В Краснодарском крае предприниматель обманул клиентов на 10 млн рублей

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10 ноября 2022, 18:16 Ксения Калуга

Фото: pixabay.com

В Анапе задержали 46-летнего предпринимателя, который обманул клиентов на 10 млн рублей. Мужчина разместил в Сети объявление, что изготавливает изделия из древесины. Однако он не собирался выполнять взятые на себя обязательства.



Как сообщает официальный сайт МВД, предприниматель надеялся найти доверчивых граждан, которые, не раздумывая, внесут предоплату за предложенный им товар. В итоге жертвами афериста стали 27 человек. Они заказали у мошенника продукцию, но так и не получили свои покупки. Предприниматель тем временем отключил телефон и уехал к себе домой в Москву.



Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали мужчину на одной из улиц столицы. Установлено, что полученными от заказчиков денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.