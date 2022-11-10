Квартирная экзотика: от гекконов до пауков

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10 ноября 2022, 17:54 Петр АРТЕМЬЕВ

При упоминании домашних питомцев многие из нас подумают о кошке или собаке. Кто-то вспомнит кролика, попугая или хомяка. Но одними ими дело не ограничивается... В наше время популярностью пользуются и более экзотические создания, которые могут удивить, а порой даже напугать. Сегодня люди держат дома различных ящериц, змей и даже крупных пауков, которых никак нельзя назвать «стандартными» питомцами. Но как за ними ухаживать? Как содержать? Какие проблемы могут возникнуть? Мы попытались разобраться в этом вопросе и узнали о том, как содержать некоторых из этих существ, а также выяснили, что движет людьми, когда они хотят обзавестись подобной необычной домашней зверушкой.

Леопардовый геккон

Одна из наиболее популярных домашних рептилий – леопардовый геккон, или эублефар. Это не удивительно, ведь эти ящеры выглядят очень «приветливо»: из-за особенностей строения мордочки эублефары кажутся улыбающимися и постоянно довольными. Особенно, когда чем-то заинтересованы. Наверное, этих ящериц заводят чаще всех прочих, ведь ухаживать за ними относительно легко. Тем не менее имеются и нюансы. О том, как ухаживать за таким необычным животным, нам расскажет Даниил Морозов – террариумист с многолетним стажем:



«Однажды, гуляя в центре города, я увидел зоомагазин и решил зайти туда. Я хотел прикупить минеральных добавок для черепахи, но приобрел нечто большее. В магазине продавался леопардовый эублефар – существо необычайной красоты. Я никогда не видел таких животных в продаже, а тем более в местных зоомагазинах, поэтому не раздумывая купил его. «Зверь» стоил 2500 рублей. Оговорюсь, что к такой покупке я не был готов, поэтому приступил к подготовке, как только попал домой. Импульсивность – неотъемлемая черта моего характера. Всю необходимую информацию нашел в интернете.



Обустроить нового постояльца оказалось не так трудно. К тому времени моя черепашка уже успела сменить несколько террариумов, так геккон поселился в одном из них. Я одолжил часть кокосового субстрата у черепахи и покрыл им пол в террариуме геккона. Через пару часов таких хлопот я устроил своей новой покупке практически образцовые условия. Ящер был счастлив. Ультрафиолетовая лампа у меня была лишь одна, но она была и не нужна, ведь эублефары – ночные животные. Оставалась лишь одна проблема – еда. Если черепаха ела салат и одуванчики, то мой новый сосед был хищником, а точнее инсектофагом. Это означает, что его рацион состоял из насекомых и прочих членистоногих. Об этом мне сообщили еще в магазине, поэтому я заранее озаботился питанием.

Леопардовый геккон



Нашел объявление о продаже кормовых тараканов и договорился об их приобретении. Единственная проблема заключалась в том, что получить их я смог лишь через неделю, а до той поры ящеру пришлось бы голодать. Я не мог этого допустить и отправился на охоту. Было лето, поэтому проблем с поиском пищи не возникло. Я наловил кучу аппетитных кобылок (это насекомые такие) прямо около дома и предложил их геккону. Тот был счастлив. А через неделю прибыла и сотня тараканов. Такая вот ирония. Как правило, люди стараются выдворить всех тараканов из дома, а я наоборот. Хотя стоит отметить, что тараканы были не простыми, а мраморными. Родом из Африки. Сейчас я развожу и кормовых сверчков, которые являются деликатесом для многих моих животных. Поэтому перед покупкой геккона вы должны решить для себя, сможете ли делить жилплощадь с кучей не очень приятных на вид насекомых. Конечно, можно покупать замороженных тараканов, но это будет не совсем то...



Кстати, поначалу мне было неуютно находиться рядом с тараканами в одной комнате, но привыкнуть можно ко всему. Можно даже сказать, что у меня была некоторая степень инсектофобии – боязни насекомых. Но эти ребята помогли ее перебороть. Родители мои тоже были против такого соседства, но все же смирились, ведь морить ящера голодом никто не хотел. Я поселил их в еще один террариум и создал благоприятные условия. Надо заметить, что это очень удобная мусорка. Тараканы съедали весь биомусор, который я к ним скидывал. Картофельные очистки, обрезки овощей, шкурки фруктов, куриные кости и т. д. А их экскременты оказались хорошим удобрением для комнатных растений, которых у меня много.



От хорошей жизни моя маленькая популяция стала стремительно расти, и уже через год их число перевалило за несколько сотен. Даже прожорливый геккон не справлялся с таким изобилием, хотя за одну кормежку съедал до трех штук. Теперь уже я сам стал торговать тараканами. Для меня было удивлением, что желающих купить такой необычный товар довольно много. Я успел заключить около десяти сделок, после чего популяция пришла в норму. После этого я купил еще одного эублефара, на сей раз – самку. Но на сей раз у меня было все необходимое. И пятнистая красавица заселилась в уже подготовленный террариум со всеми удобствами. Теперь популяция тараканов была под контролем двух леопардовых гекконов.



Как и всем прочим домашним ящерицам, эублефарам требуются витаминные добавки и кальций. Еще стоит приобрести влажную камеру – место, где ящерица найдет необходимую влагу. Дело в том, что иногда у гекконов могут возникнуть проблемы с линькой. Как и все рептилии, эублефары сбрасывают старую кожу, но порой она может сходить недостаточно просто. В таком случае, ящерица может залезть в сырое место, где старая кожа размягчится и сойдет без особых проблем. Кстати, такую камеру можно сделать своими руками. Я так и поступил. Для этого подойдет обычный пищевой контейнер, в котором нужно будет прожечь дырку. Затем поместить внутрь салфетку и периодически брызгать внутрь из пульверизатора. Вуаля! Образцовая влажная камера готова.



Стоит помнить и об обогреве, ведь эублефары любят тепло. Чтобы обеспечить им комфорт, можно купить коврик с подогревом и разместить его в одном из углов террариума. В другом углу стоит постелить салфетку. Эублефары – довольно «приличные» ребята, поэтому ходят в туалет в каком-то конкретном месте. Обычно это один из углов их среды обитания. После того как салфетка запачкается, ее, разумеется, нужно будет сменить. Не стоит содержать вместе двух самцов, ведь они могут устроить драку, а вот самца и самку можно, но тогда будьте готовы к тому, что вам придется ухаживать за яйцами. Самцы эублефаров довольно любвеобильны... Для выведения яиц потребуется покупка специального инкубатора. Это дорогой, зато стопроцентный вариант».

Йеменский хамелеон

В среде любителей экзотики хамелеоны встречаются реже вышеупомянутых гекконов, но все равно пользуются популярностью. Особенно часто люди заводят йеменских хамелеонов, которые являются одними из самых крупных представителей своего семейства. Самцы этого вида могут достигать 60 сантиметров в длину, а вот самки до таких размеров не дорастают: у всех видов хамелеонов самцы крупнее самок. Многие знают, что хамелеоны способны менять цвет, но не все знают, что делают они это вовсе не для маскировки, а для общения. Меняя окрас, животное демонстрирует свое настроение. Например, оно может покрыться контрастными яркими полосами и пятнами, чтобы отпугнуть кого-то. Это происходит благодаря особым клеткам – хроматофорам, что находятся в коже этих ящериц. Название йеменский хамелеон получил в честь Йемена – государства в Юго-Западной Азии, где и обитает. Даниил Морозов имеет четырехлетний опыт содержания самки йеменского хамелеона. Вот что он рассказал:



«На свет они появляются крошечными, поэтому для молодой особи подойдет террариум объемом в 40 литров. Стенки должны быть сетчатыми, чтобы обеспечить вентиляцию. Стоит выбрать террариум вертикального типа, ведь хамелеоны – древесные животные. В террариуме должны иметься длинные палки, чтобы ящерица могла ползать вверх-вниз. Можно поместить живые растения, но они не должны быть колючими: все же кожа у этих пресмыкающихся не самая толстая. Когда ящерица подрастет, ее придется переместить в более просторный террариум. Подойдет 90×90×120 сантиметров. Дно террариума можно засыпать кокосовым субстратом, но это необязательно. Еще стоит задуматься о еде. Йеменские хамелеоны не очень привередливы и питаются любыми кормовыми насекомыми, но отдельные особи могут капризничать. Я попал именно в такую ситуацию...

Йеменский хамелеон



Когда я купил хамелеона и принес его домой, выяснилось, что он не хочет есть мраморных тараканов. Дело в том, что в зоомагазине моя хамелеониха питалась одними только мухами. Видимо, это избаловало ее, поэтому она даже не смотрела в сторону предлагаемых мной тараканов. Делать было нечего. Молодых ящериц нужно кормить каждый день, из-за чего я отправился на охоту... Я выслеживал мух. Для «охоты» выбирал утренние часы, ведь в это время заторможенные насекомые любят греться на стенах домов. Порой, кроме мух, я ловил удивленные взгляды прохожих. Наверное, непривычно видеть, как двадцатилетний парень подкрадывается к ничего не подозревающей мухе, а потом ловит ее в прыжке. Впрочем, тут уж ничего не поделаешь: раз завел – нужно кормить. Кстати, мух я тщательно отмывал, а еще я покупал опарышей в магазинах для рыбалки и охоты. Мухи выводились довольно быстро, а через пару недель хамелеониха перешла на диету из маленьких тараканов. Еще она любит различные плоды: летом я подкармливаю ее клубникой и шелковицей. К еде нужно добавлять особые витамины и кальций.



Хамелеоны довольно теплолюбивы, поэтому в террариуме должна поддерживаться соответствующая температура. Днем там должно быть от 26 до 30 градусов тепла. Еще должна иметься точка подогрева с температурой от 32 до 34 градусов. Обогрев можно обеспечить при помощи ламп накаливания, но они не смогут заменить ультрафиолетовую лампу. Ультрафиолет необходим для синтеза витамина D, который участвует в усвоении кальция. Без ультрафиолета, у хамелеонов, как и у всех дневных рептилий, развивается рахит. Стоит помнить и о том, что эти ящерки пьют иначе, чем все остальные. Хамелеоны предпочитают слизывать капли воды, поэтому обрызгивание террариума является стандартной процедурой. Тут подойдет любой пульверизатор. Можно использовать и миниатюрный фонтанчик: будет и красота, и польза.



Несмотря на стереотипы, заметить хамелеона нетрудно. Как минимум, когда он в террариуме. Иногда я выпускаю свою самку на окно, где растет множество самых разных растений. Вот тут-то я порой ее теряю, ведь в спокойном состоянии ее салатовый цвет является великолепной маскировкой. Впрочем, увидев меня, она начинает ползти в мою сторону, ведь я ассоциируюсь у нее с едой. Стоит помнить, что хамелеоны не очень любят общество. Можно сказать, что они интроверты и предпочитают одиночество, поэтому их стоит содержать отдельно. Пересекаются они лишь в период спаривания, после которого самка может отложить более сорока яиц.



Она может сделать это и без участия самца, но в таком случае яйца будут неоплодотворенными. Понять, что самка хочет снестись нетрудно: за какое-то время до кладки ящерица становится нервной, отказывается от еды, а ее шкура приобретает яркую окраску. Животное стремится спуститься на дно террариума, где начинает рыть яму. В конечном итоге яиц может быть до 60! В моем случае их было чуть больше сорока. Я решил, что добру пропадать не стоит, поэтому сварил их и съел. Теперь вот хвастаюсь этим перед всеми. Вкус, кстати, напоминал вареную картошку».

Паук-птицеед

Многие люди боятся пауков практически до паники. У этой боязни есть свое название – арахнофобия. Ученые считают, что она могла появиться в качестве естественного защитного механизма, ведь некоторые виды пауков очень ядовиты и представляют опасность для человека. Лучший же способ избежать укуса – не контактировать с опасными арахнидами. Тем не менее некоторые люди держат этих существ в качестве домашних питомцев. О нюансах содержания расскажет наш знакомый Даниил Морозов:



«Многие считают всех пауков (и птицеедов в частности) страшными машинами убийств, единственная цель которых – покусать человека. На мой взгляд, это абсолютная глупость. Я живу с таким паучком более двух лет, и за все это время не получил ни единого укуса, хотя время от времени беру свою паучиху на руки, и она ползает по мне. Зовут ее «Муркой». Для меня она что-то вроде кота. Такая же пушистая и грациозная. Вообще это довольно пугливые и осторожные животные, которые не укусят, если их не провоцировать. Стоит отметить, что яд такого паука не сможет убить человека, ведь недостаточно силен. Дело в том, что в первую очередь токсины нужны для умерщвления добычи, а во время охоты эти пауки больше полагаются на грубую силу и свои немалые размеры, чем на яд. Сильная ядовитость – черта некоторых более мелких пауков, ведь хрупкая черная вдова не сможет просто взять и убить кузнечика своими крохотными хелицерами. Да, укус птицееда определенно неприятен, но его опасность переоценивают.