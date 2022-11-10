Тысячам россиян срочно потребовались паспорта стран СНГ

С начала частичной мобилизации в РФ часть активного мужского населения страны в спешном порядке уехала в страны СНГ. Там они начали работать, развивать перевезённый бизнес, улучшая местную экономику.
На этом фоне власти Узбекистана готовы выдавать паспорта иностранцам, инвестирующим капитал в экономику республики. В Казахстане посчитали, что основной документ может выдаваться только тем лицам, которые знают национальный язык. В паспортный стол Киргизии обратились 1,6 тысячи россиян. Они запросили получение гражданства. При этом в стране находится порядка 200 тысяч наших соотечественников.
В Армении признают, что мигранты из России увеличили ВВП страны на 13%. Это рекордное значение. В IТ-сфере наметился существенный прирост числа специалистов. В страну приехало множество образованных и грамотных людей. С начала года в Казахстан переехало более 1,6 миллиона соотечественников. Многие из них получили налоговый номер, позволяющий вести коммерческую деятельность, пользоваться некоторыми услугами банков. Астана подошла к вопросу выдачи гражданства с национальной точки зрения. Власти страны против того, чтобы в ней образовывались крупные анклавы иностранцев. Казахстан в отличие от Узбекистана имеет более прочную экономику, поэтому не намерен раздавать паспорта всем желающим.
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