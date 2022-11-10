Макаревич не смог оспорить свой статус иноагента

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10 ноября 2022, 17:16

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com; Андрей Макаревич

Стало известно решение Замоскворецкого районнного суда Москвы о внесении Минюстом в список физлиц-иноагентов музыканта Андрея Макаревича*. Интересы рок-звезды в суде представлял петербургский юрист Александр Передрук. Он попросил исключить музыканта из реестра и признать решения Министерства юстиции незаконным.

В свою очередь, адвокаты Минюста аргументировали свою позицию тем, что Андрей Макаревич* действовал в интересах Украины. Более того, на суде были представлены письменные обоснования того, что в своих соцсетях и украинских Telegram-каналах артист дискредитировал работу государственных органов России.

Стоить также вспомнить и многие интервью Андрея Вадимовича различным изданиям, входящим в список иноагентов. В них он не скрывал свое негативное отношение к российским военным и их действиям.

Музыкант еще до начала СВО покинул Россию и обосновался в Израиле. Там молодая жена подарила ему сына. После начала СВО Макаревич открыто критиковал действия властей и позицию согласных с ними россиян.

*Макаревич - признан инагентом, в Российской Федерации