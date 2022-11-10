Во время СВО погибли 39 ярославцев

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10 ноября 2022, 16:35 Павел Никитин

Глава Ярославского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков назвал число погибших во время специальной военной операции жителей Ярославской области.

«На сегодняшний день на территории Ярославской области появилось уже 39 воинских захоронений наших боевых товарищей, отдавших свою жизнь в ходе СВО», — отметил Ямщиков при посещении Леонтьевского военного мемориального кладбища в Ярославле. ​

Решением губернатора Ярославской области Михаила Евраева ​ в честь каждого погибшего на зданиях школ, в которых они учились будут установлены мемориальные доски.

На снимке: Ленотьевское военно-мемориальное клдабище в Ярославле, на котором захоронена большая часть погибших в ходе СВО.