Дамба Каховской ГЭС используется для эвакуации населения, несмотря на атаки ВСУ

Дамба Каховской гидроэлектростанции, которую постоянно атакуют Вооруженные силы Украины, продолжает использоваться для эвакуации мирного населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.
Он уточнил, что состояние объекта все еще допускает эвакуировать через нее горожан. Леонтьев также добавил, что украинская сторона регулярно наносит удары по дамбе. Так, крайняя атака была совершена вчера. Кроме того, на ней присутствуют разрушения.
Эвакуация в Херсонской области началась 18 октября. Ранее сообщалось, что из города Новая Каховка уже выехало 700 человек.
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