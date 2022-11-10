В Риге около школы нашли гранатомет

Как же удивились сегодня утром латвийцы, когда в одном из районов столицы Латвии, неподалеку от школы, нашли гранатомет…
Находка вызвала смешанные чувства у жителей микрорайона – одни считали, что в этом нет ничего опасного, а другие сильно обеспокоились за свою безопасность.
Как же появился гранатомет около школы?
Такой информации нет! А вот то, что гранатомет был без заряда, установила государственная полиция в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами Латвии.
Находку с места «происшествия» увезла полиция.