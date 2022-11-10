Концерты Сергея Полунина отменили за границей за поддержку российских властей и татуировки с портретом Путина

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10 ноября 2022, 13:38

Сергей Полунин весьма хорошо устроился за рубежом. Артиста балета можно было даже увидеть в нескольких успешных голливудских фильмах. Тем не менее, из-за поддержки российских властей, у Полунина начались проблемы.

Артист всегда одобрительно относился к действиям России на мировой политической арене. Более того, Сергей даже набил себе несколько татуировок с портретом Владимира Путина, что не раз подставляло его под шквал иностранной критики. Теперь же карьера Полунина за пределами России закончена. Причина та же: после февраля Сергей открыто высказался в поддержку российской власти.

Вот что об этом рассказывает Полунин в разговоре с Аллой Довлатовой: «На меня оказывали давление. Я потерял огромную команду в Америке и Британии. Все ушло. Были выступления в Европе, но практически все отменено. Не скажу, что это простое время, потому что ты должен возвращать огромное количество денег. Мы поступили по-человечески: отдали промоутерам деньги себе во вред, хотя не обязаны были, потому что не мы отменяли выступления. Полностью были проданы билеты в Испании, Латвии… Но промоутеры сказали: «Не хотим рисковать».

Избранницей сердца артиста является фигуристка Елена Ильина. Девушка расстроена решением Полунина отказаться от гонораров, но радуется тому факту, что Сергей вернулся в родную страну. В последние месяцы звезда находится в большом турне по стране. «Я счастлива, что он сейчас в России. Он всегда хотел быть здесь», — говорит Ильиных.

Сергей Полунин, которому 32 года, также обратил внимание аудитории на то, что он не один подвергся гонениям за пределами России. Так, под действие культуры отмены попала артистка балета Ксения Рыжкова.

«Она сильно пострадала. Танцевала в Мюнхене, там началась травля. Хотела перебраться в Британию, но сказали, что нужно сделать заявление. Но какое заявление. Предать Родину, маму, папу? Она ответила: «Никаких заявлений!» И человека не взяли», — возмущался Полунин в шоу Аллы Долларовой.