Шадаев: Минцифры 16 ноября закроет на портале Госуслуг сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации айтишников

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10 ноября 2022, 12:32 Источник: Интерфакс

Глава Минцифры М. Шадаев, фото: digital.gov.ru/globallookpress.com

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 16 ноября закроет на портале Госуслуг сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов.

"Интерфакс" в четверг распространяет эту информацию со ссылкой на главу Минцифры России Максута Шадаева.

Министр 10 ноября рассказал в кулуарах форума Finopolis, что ведомство планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку.

По сведения Шадаева, 65 ошибочно мобилизованных айтишников после вмешательства Минобороны вернулись из воинских частей, и сейчас идет разбирательство ещё несколько случаев.

Глава Минцифры привел данные о том, что около 5 тыс. специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку.

Сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на портале Госуслуг был открыт 27 сентября. Право на отсрочку могли получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день.