Суд в Томске вынес обвинительный приговор за «использование вредоносной программы»

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10 ноября 2022, 12:10 Ксения Калуга

Октябрьский районный суд Томска вынес обвинительный приговор местному жителю за «использование вредоносной программы», скрывающей пользователя и его трафик. Скорее всего, речь идёт о VPN, но напрямую в сообщении пресс-службы об этом не говорится. Мужчине назначено наказание в виде трёх лет ограничения свободы.

Подсудимому также запретили выезжать из города и менять место жительства. В сообщении его полное имя не говорится, он указан как «гражданин К.». Известно только, что жителю Томска 31 год.

Суд утверждает, что, находясь по месту своего проживания в квартире и используя принадлежащий гражданину К. ПК с доступом к Интернету, мужчина нашёл и скачал «вредоносную программу», которая предназначена для «нейтрализации средств защиты компьютерной информации». Подсудимый записал программу на SSD диск, после чего с 2018 по 2020 года регулярно её использовал.

«В результате использования гражданином К. вредоносной компьютерной программы были нейтрализованы средства защиты компьютерной информации, выразившиеся в невозможности однозначной идентификации пользователя и его сетевой активности в сети «Интернет», в том числе провайдером, оказывавшим услуги связи, включая доступ к сети «Интернет» по месту жительства гражданина К.», – говорится в сообщении.

Суд признал жителя Томска виновным по части 1 статьи 273 УК РФ. Однако сообщается, что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.