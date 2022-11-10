Записки русской латвийки: почему все не так

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

10 ноября 2022, 11:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Это мой разговор с вами, дорогие читатели – хочу, без прикрас, поделиться с вами тем, что на душе у меня и у таких же русских, проживающих в Латвии. Я хочу разобраться – почему произошло то, что не должно было произойти – ненависть, которая возникла между русскими и латышами. Почему для большинства латышей мы, русские Латвии, стали врагами, а для русской общины страны, большинство латышей стали недругами?

24 февраля этого года. Никто из живущих в Латвии не смог даже подумать, что спецоперация откроет души людей, и на свет Божий стремительно вылетит правда – она своя у каждого человека. Видимо, Бог уже устал от лжи, и ему захотелось увидеть людей в его предлагаемых обстоятельствах… И он видит.

Я родилась в Латвии – дочь балтийской немки и сибиряка. Совсем недавно моя приятельница сказала: «Почему ты говоришь, что у тебя две Родины – Рига и Красноярск? Латвия – Родина, Сибирь – Отечество».

Нет, я родилась тогда, когда существовал СССР. И это была моя Родина!

Сегодня у меня две Родины, но… Одна страна, где я родилась – юридически Родина, с бытом, радостями, болью, друзьями, а вот Россия – моя душа! И иначе просто не будет!

Я родилась в семье фронтовика, который мальчишкой ушел из Красноярска на фронт, как и его братья… Не все вернулись живыми – мой папа воевал и выжил, дошел до Польши, где был ранен – танкист, брат папы Александр дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге, а дядя Григорий не смог вернуться – он совершил огненный таран на эшелон немцев в городе Цеханув (Польша), его самолет подбили, и он нашел только один выход – пустить свой самолет на немецкий эшелон.

Я очень поздний ребенок, очень… 7 ноября 2022 года моему папе исполнилось 99 лет. Его нет со мной уже 14 лет. И все, что я помню из детства, юности, женской зрелости – постоянное уважение и почитание людей, которые прошли ад ВОВ. Я помню слезы своего папы, когда мы приехали в Волгоград и пришли поклониться памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы» - сильный и немногословный человек, впрочем, как все сибиряки, наклонил голову и плакал… И я тогда его спросила: «Ты практически мальчиком ушел на фронт – страшно же?» И папа мне ответил: «Я не думал об этом! За моими плечами мама, моя Сибирь – и я нужен, потому что моей Родине сейчас больно».

Я тогда не понимала – как же не боялся? А сейчас понимаю его слова…

То, что происходит сегодня в Латвии в отношении русскоязычных – страшно!

После 24 февраля вдруг выяснилось, что в Латвии есть националисты, более того, нацисты, которые жили все годы только одним – расквитаться с русскими. Отомстить им за Великую Победу. Конечно, есть латыши, которые сражались на стороне Красной Армии, и 9 мая для них – праздник со слезами на глазах… Но к власти пришли потомки латышских легионеров СС, и теперь они хотят героизировать своих родственников – они для них «идолы и герои», а Русского Солдата Победы «изобразить врагом»…

А заодно и всех русскоязычных латвийцев «заклеймить», как «опасность для безопасности Латвии»…

Вдруг выяснилось, что песни советских композиторов, например, «Катюшу» или «На границы тучи ходят хмуро», «Землянка», «Синенький скромный платочек», публично петь нельзя – подорвет безопасность Латвии… Ордена, медали, которые заслужили в честных боях ветераны ВОВ, увы, нельзя носить в Латвии, а вот латышским легионерам СС оказывается можно в свой праздник – 16 марта.

Вдруг выясняется, что русские, которые родились в Латвии, должны говорить тихо, чтобы, не дай Бог, не «оскорбить» очередного национала… С трибуны парламента депутат из Нацблока некий Янис Домбрава заявляет – «Те, кто воевал на стороне Красной Армии «есть преступники», а другой его соратник Александр Кирштейнс определил место русским Латвии – «железная проволока и вышка с автоматчиком»… И подобное происходит каждый день…

Я расскажу, как сносили памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков – видела… Это целый ансамбль Победителям, который соединял разные народы доброй воли – я помню, как мы с папой приходили к нему, слушали военные песни, общались с ветеранами, слушали их истории… Их лица были такими счастливыми!

22 августа – начало казни монумента… Я вижу, как Родина-мать падает – символ надежды. Я вижу, как кран никак не может свернуть монумент «Солдаты Победы». Вижу, как Обелиск падает, и словно крылья Ангела утопают в воде. А рядом стоят молодчики националисты и кричат – «Браво! На Бис!» А центральное латвийское ТВ показывает эту казнь и комментирует, а Нацблок в полном составе рукоплещет… Они сделали это! Они свершили вандализм. Они показали всей Европе, что они всегда, всегда на стороне Адольфа Гитлера.

А, как же те латыши, которые несли 9 мая цветы к памятнику Освободителям?

Одна знакомая мне с пеной у рта доказывала, что «к памятнику только русские ходили – не было ни одного латыша». Было. И много.

Вот в тот момент и наступил перелом у русскоязычных Латвии – я разговариваю с людьми, читаю посты в социальных сетях.

Появилась ярость благородная! И полное осознание того, что нацизм никуда не исчез! Да, в Латвии уже не боятся сказать тем, кто отдавал приказы сносить памятники Русскому Солдату – нацисты. А те возмущаются, угрожают «карой тюрьмы» и говорят – «Нам не нравится, когда нас называют нацистами!» А, как называть? Благодетели? Нацблок и сочувствующие латышским легионерам СС – преступникам против человечества, для которых нет срока давности, живут принципами – «Латвия только для латышей», «не сметь говорить на русском», «изучить клятву Гитлеру», «научиться различать символику Третьего Рейха», «заявить, что Россия – «враг»… Все это созвучно с принципами Адольфа Гитлера…

И с каждым днем русские Латвии становятся сильнее. Почему? Все просто! Русский человек чудовищно терпелив, но когда терпение заканчивается, то… сносит целые порты, а не корабли уже…

Да и есть правильные политики доброй воли…

Намедни, мэр Даугавпилса назвал Крым – российским! Открыто, публично, громко!

Моментально глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич строчить письмо мэру Даугавпилса Андрею Элксниньшу, в котором сообщает, что «должностные лица Латвии должны соблюдать позицию внешней политики Латвии, потому как ЛР осуждает действия России в отношении Украины. Потому что они являются грубым нарушениям устава ООН и международного права».

Позвольте, но только что, когда варварски сносили памятник Советскому Солдату Алеше, а ООН рекомендовал этого не делать, и обязал дать официальный ответ, то лично глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что «ООН не имеет таких полномочий – запрещать».

Да, двойные стандарты у голубой дипломатии Латвии…

Русскоязычные Латвии прекрасно понимают, что и почему происходит сегодня в стране – мщение за Победу русских в ВОВ! Националы-латыши ждали прихода Гитлера.

Я помню, как экс-президент Латвии Валдис Затлерс в одном интервью заявил: «Теперь русским придется потерпеть – мы же латыши терпели!»

А, что терпели? Видимо, желали быть обслугой у Адольфа Гитлера. Главарь Третьего Рейха не обещал латышам вольницу…

И еще меня удивляет, как умеют националисты «переобуваться в полете» - в советское время совсем «не гнушались» партийным билетом бравировать – надо же для карьеры! А потом его обливали помоями… Почему же такие двойные стандарты? Да, как же терпели националисты Латвии времен СССР «высшее образование», «хорошую работу», «квартиры» и т.д. Да и сейчас не отказываются жить в квартирах, полученных в СССР, и не сомневаюсь, что, если придет время, то точно «выудят» из-под подушки партийный билет.

Нет, не спокойно сегодня в Латвии – нет мира между людьми… И в этом виноваты только националисты, как их в Латвии стали называть – нацисты.

Да, нацизм никуда не пропал – он пока прекрасно чувствует себя в Латвии.