Омбудсмен ЛНР Сердюкова о состоянии здоровья освобожденных из украинского плена: неудовлетворительное, есть следы пыток, насилия

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10 ноября 2022, 10:35 Источник: ria.ru

Уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова

Уполномоченный по правам человека Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова заявила о том, что состояние здоровья освобожденных из украинского плена бойцов в целом у них неудовлетворительное, есть следы пыток, насилия.

Ранения, полученные накануне попадания в плен, не были качественно обработаны, они дали о себе знать и превратились в более серьезные заболевания.

Врио ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих народной милиции.

По данным омбудсмена Викторий Сердюковой, один из них очень тяжелый, его достаточно сложно транспортировали в ЛНР.

Сердюкова заявила, что в украинском плену они подвергались "издевательствам, нечеловеческому отношению, морально-психологическому давлению" и пыткам.