Наша служба и опасна и трудна: День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

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10 ноября 2022, 08:12 Татьяна САВКИНА

Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress

Сегодня - один из значимых праздников в истории нашей страны. Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День милиции).

105 лет назад, 10 ноября 1917 года, Народный комиссариат внутренних дел РСФСР принял постановление «О рабочей милиции».

Эта дата становится фактическим днем рождения милиции, но официально праздник не отмечался до 1962 года, когда Президиум Верховного Совета перевел неформальную дату в ранг профессионального праздника милиционеров. Только с 1980 года День милиции приобрел статус государственного праздника.

Полиция России в ее современном виде была создана 7 февраля 2011 года, в день принятия федерального закона «О полиции», но отсчет истории принято вести с реформ Петра I.

В 1715 году Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством». Указом от 5 июня 1718 года была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера, на которую был назначен генерал-адъютант Антон Девиер. Этот день и считается днем создания полиции в России.

Но еще в допетровской Руси, в 16-м веке существовал Разбойный приказ (позже Сыскной), ведавший в разное время поимкой разбойников, воров, мошенников и регулировавший другие функции. Именно его дьяки, подъячие и писцы были первыми полицейскими. Функции по охране порядка выполняли также стрельцы - патрулирование улиц, задержание воров, мошенников, убийц и т.п. В царствование Михаила Федоровича Романова князь Дмитрий Пожарский некоторое время "ведал Разбойным Приказом".

За годы существования советских правоохранительных органов были созданы специализированные виды милиции: уголовно-розыскная, транспортная, ведомственная и др. В 1930-е годы были образованы паспортные отделы, Государственная автомобильная инспекция, отделы виз и регистрации иностранцев, отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, военно-учетные столы. Также в ведение милиции были переданы медицинские вытрезвители.

Изменение структуры преступности в конце 20 века обусловили создание новых подразделений - по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, и др.

Свой профессиональный праздник большинство сотрудников МВД встречают на службе, которая, как поется в известной песне, «и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто, не видна». Но очень нужна, и каждому из нас, и государству.