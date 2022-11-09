Депутат Госдумы Швыткин заявил о важности социальной поддержки ветеранов боевых действий

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9 ноября 2022, 21:15 Источник: RT

Солдаты на перроне Киевского вокзала в Москве / Sergey Petrov / https://globallookpress.com

Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, в беседе с RT сообщил о важности социальной поддержки ветеранов боевых действий.

Согласно словам российского депутата, поступающие предложения от коллег и общественных организаций, которые касаются соцподдержки ветеранов, заслуживают внимания.

Швыткин отметил, что к предложению депутата Сухарева по повышению максимальной суммы страхового возмещения по вкладам для ветеранов боевых действий нужно отнестись как к «инициативе имеющей место быть». Он также добавил, что необходимо более глубоко изучить предложение коллеги.