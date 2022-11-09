Депутат Госдумы Швыткин заявил о важности социальной поддержки ветеранов боевых действий

Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, в беседе с RT сообщил о важности социальной поддержки ветеранов боевых действий.
Согласно словам российского депутата, поступающие предложения от коллег и общественных организаций, которые касаются соцподдержки ветеранов, заслуживают внимания.
Швыткин отметил, что к предложению депутата Сухарева по повышению максимальной суммы страхового возмещения по вкладам для ветеранов боевых действий нужно отнестись как к «инициативе имеющей место быть». Он также добавил, что необходимо более глубоко изучить предложение коллеги.