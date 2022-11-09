В Мордовии бывший главный инженер завода похитил более 1,4 млн рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2022, 19:29 Ксения Калуга

Жителя Мордовии, бывшего технического директора, приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество. Он совместно с начальником инструментального цеха похитил более 1,4 млн рублей.

Установлено, что мужчины заключили контракт на ремонт оборудования и специально увеличили стоимость ремонтных работ, чтобы забрать часть денег себе.

Мужчин признали виновными в мошенничестве, против них возбудили уголовное дело.

«В ходе предварительного расследования соучастник фигуранта заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении него ранее был вынесен обвинительный приговор в виде 1 года лишения свободы», - сообщает официальный сайт МВД России.