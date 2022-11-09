Губернаторская реформа ЖКХ расширит «снежный картель» Смольного

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9 ноября 2022, 19:17

Снегоуборочная кампания в Петербурге неоднократно становилась объектом обсуждения на фоне системных провалов и коррупционных скандалов. После проверки УФАС выяснилось, что из года в год контракты получают одни и те же городские компании, которые антимонопольщики назвали «снежным картелем».

Зимой 2022-2023 годов губернатор Александр Беглов решил провести реформу ЖКХ, сконцентрировав средства на уборку снега в Жилищном комитете. Подрядчика планируют выбирать без конкурса. Это может усугубить ситуацию с коррупцией и расширить возможности «курортной мафии», увеличив нелегальные доходы некоторых чиновников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «лоскутное одеяло» из управляющих компаний среди главных причин снежного коллапса прошлой зимы и многочисленных неудач в попытках его преодолеть. Глава комитета по благоустройству Василий Пониделко также анонсировал борьбу «со снежным картелем». Однако он использовал эту формулировку вовсе не в том смысле, который вложила в определение антимонопольная служба, ранее назвавшая «снежным картелем» круг юрлиц, допущенных до контрактов на уборку улиц города.

Снежный сговор

После первого «снежного коллапса» зимой 2018-2019 года, когда система уборки снега показала свою несостоятельность, УФАС по Петербургу выяснило, что тендеры на уборку улиц ежегодно заключались с одними и теми же предприятиями: СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное» и АО «Автопарк №7 Спецтранс», из которых лишь одно не принадлежит Смольному. Общая стоимость тендеров за четыре года составила 24 миллиарда рублей, а деятельность госкартеля курировал Комблаг.

За делом снегоуборщиков пристально следила городская пресса. Проходили арбитражные судебные заседания. Тем было удивительнее узнать, что между первым и вторым судами «потерялись» четыре тома дела, в результате чего решение антимонопольной службы признать сложившуюся схему картельным сговором отменили.

В 2022 году ситуация не изменилась – договоры Смольный заключил с теми же компаниями и, по всей видимости, они же будут убирать город зимой 2023 года. При этом коррупционные скандалы никуда не ушли: в феврале прошли обыски в большинстве ЖКС, Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении начальника отдела администрации Красносельского района Валерия Мещерякова – его подозревали в содействии бизнесменам в заключении контрактов на внутриквартальную уборку снега за вознаграждение общей суммой в миллион рублей.

Картель пустят во дворы?

По всей видимости, «снежный картель» получит и внутридворовые территории: по информации «Делового Петербурга», Смольный хочет выбирать подрядчиков на уборку без конкурсов, внеся работы по уборке отдельным пунктом в список случаев, когда закупка производится у единственного поставщика.

Это решение команда губернатора Александра Беглова приняла в рамках так называемой «реформы ЖКХ», подразумевающей преобразование районных жилищных агентств в ГБУ и передачу им подрядов на уборку в качестве бюджетного задания, а не тендера, как это было раньше.

Конечным бенифициаром при распределении контрактов с 2023 года будет Жилищный комитет, во главе которого стоит Олег Зотов. Этот чиновник уже был в числе подозреваемых в коррупции – во время его руководства ГАТИ (2015 год) деятельностью его ведомства интересовалась прокуратура.

По версии прокуратуры, ГАТИ под руководством Зотова якобы начисляло штрафы за несуществующие нарушения при проведении работ по строительству, ремонту и благоустройству, причем сотрудники ГАТИ намеренно разводили бюрократическую волокиту, отказывались закрывать ордера на проведение плановых и внеплановых работ, даже если у заявителя не было выявлено нарушений.

Подведомственный Жилищному комитету «Фонд капитального ремонта» также неоднократно подозревался в нарушении правил работы, а его подрядчики нередко становились фигурантами уголовных дел. В результате бывший прокурор Сергей Литвиненко потребовал служебной проверки на соответствие занимаемой должности в отношении бывшего гендиректора ФКР Петра Погребняка, после чего последний и ушел в отставку.

Зотов возглавил Жилищный комитет почти сразу после того, как Анатолий Повелий, которого называют одним из столпов «курортной мафии», получил должность вице-губернатора. Поэтому нельзя исключать, что распределение контактов по новой схеме будет происходить и в интересах чиновников, хорошо знающих друг друга по работе в Курортном районе.

Ухода от «лоскутного одеяла» в принципах уборки снега петербуржцы, вероятно, не увидят ближайшей зимой – преобразование жилищных агентств в ГБУ запланировано лишь на первую половину 2023 года. Но по опыту реализации «мусорной» и «транспортной» реформ точно можно ждать неразберихи и работ, выполненных лишь на бумаге. Следовательно, городу стоит морально приготовиться к сугробам по обочинам и на газонах, нечищеным крышам и скользким дорожкам.