Сенатор Цеков: «Стремоусов был нужен Херсонской области»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2022, 18:00 Антон Николаев

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Сергей Цеков считает, гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова - большая утрата для Русского мира. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Это печальная новость. Это наша общая трагедия. Я его знал лично, он был искреннем человеком, настоящим представителем Русского мира. Я с большой горечью воспринял это известие. Он был полезен в Херсоне, а также в России. Он был полезен той части Украины, которая верит в Русский мир и единство. Жаль, что такие личности уходят из нашей жизни. Стремоусов был нужен Херсонской области, он из тех людей, которые не хитрили и не юлили, которые изначально заявили о своей позиции. Он много делал для освещения событий в Херсоне».

Между тем, в СМИ распространяется противоречивая информация о гибели Кирилла Стремоусова. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Минздрав Херсонской области, что официальной информации о смерти Стремоусова нет. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель Стремоусова.