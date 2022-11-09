Политолог Кошкин: «Стремоусов был восходящей звездой в инфопространстве»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2022, 17:24 Антон Николаев

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Андрей Кошкин считает, что сейчас СМИ потеряли в лице Кирилла Стремоусова важный информационный источник. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Я с удовольствием читал, слушал его. Он был весьма активен, продуктивен, уважаем. Знаю, что Владимир Соловьев часто его приглашал на эфиры. Я хочу сказать, что это был интересный собеседник, спикер. На мой взгляд, он был восходящей звездой в информационном пространстве. Человек, который довольно свободно, просто, доступно и логично излагал материал, самое главное - это был материал из первых уст! Стремоусов находился непосредственно в зоне конфликта. Как политолог, могу сказать, что мы потеряли интересный источник информации, в котором мы нуждались. Он всегда старался подать информацию таким образом, чтобы люди воспринимали ее и могли анализировать. Я восхищался, что Стремоусов является чиновником и так легко излагает информацию и смело делает выводы».

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель Кирилла Стремоусова.