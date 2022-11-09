В Сергиевом Посаде для жителей города проводится курс военной подготовки

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9 ноября 2022, 17:13 Марина Галюченко

Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

Непростое наше время стремительно вносит в жизнь обычных людей коррективы, и для многих становится важным овладеть новыми знаниями и навыками. В первую очередь, это касается основ сохранения жизни и здоровья в экстремальных ситуациях. В правительстве России разработан проект о внесении в обучающие программы основ военного дела. Старшее поколение помнит уроки в школьной программе по начальной военной подготовке. Как правило, этот предмет вели отставные армейские офицеры, а школьники осваивали военное дело. Практическим итогом такого обучения была игра «Зарница», в которой та самая необходимая слаженность получала практический опыт.



В конце октября корреспонденту нашего издания удалось побывать в подмосковном городе Сергиев Посад, где в третий раз, по инициативе городской администрации, на стадионе силами сотрудников Росгвардии проводится обучающий курс военной подготовки для жителей города. Когда на сайте городской администрации появилось объявление о первом мероприятии, инициаторы задавались вопросом — насколько для жителей города это будет интересно. Именно об этой инициативе и её воплощении в жизнь в интервью нашему корреспонденту рассказал старший эксперт администрации Сергиева Посада по профилактике экстремизма и терроризма Павел Докторов. Он и курирует эти важные мероприятия.



По его словам, инициативу подала заместитель главы городской администрации О. Ероханова, а глава городского округа Токарев поддержал это начинание. Согласовали её с военными из ОМОНа Росгвардии, которые проходят службу в Сергиевом Посаде, и эта инициатива обрела статус постоянных занятий. Павел Докторов рассказал о том, как выстраиваются занятия. Заметим, что они проводятся для всех желающих бесплатно. Возрастной ценз - от 14 лет с сопровождением взрослых до 65 лет. Проводятся занятия по боевой подготовке и стрельбе, тактической медицине и ознакомлению со взрывоопасными предметами. Павел в разговоре с корреспондентом сделал акцент на целях этих мероприятий - развитие патриотизма, сплоченности гражданского общества и овладение необходимыми навыками для обеспечения своей безопасности в экстремальных ситуациях.



На занятиях по тактической медицине, которая, к слову сказать, больше ориентирована на помощь при травмах и ранениях, жители города не просто слушали, но очень активно учились пользоваться турникетами, изучали правильное применение гемостатиков, тампонирование глубоких, открытых ран. Проводил занятия сотрудник Росгвардии Роман. В интервью нашему корреспонденту он рассказал, что сам он не медик, но необходимый опыт военной медицины приобрел, что называется, в полевых условиях. Как подчеркнул Роман, знания по тактической медицине могут быть полезными для гражданских людей, так как человек, обладающий этими навыками, может оказать помощь пострадавшим при авариях, стихийных бедствиях, при бытовых травмах, может спасти жизнь пострадавшему до приезда бригады медиков.



Еще один курс, который вызывает большой интерес у горожан — это ознакомление и правила поведения со взрывоопасными веществами. Боец Росгвардии не просто рассказывает, но и показывает слушателям образцы мин, в том числе и пресловутые «лепестки», указывает на особенности срабатывания разного типа мин.



Самое большое количество жителей собирается на занятиях на открытом воздухе. Руководит этими занятиями квалифицированный боец ОМОНа Росгвардии по имени Евгений. Рослый, подтянутый, экипированный по всем боевым стандартам, он внимательно наблюдает за проводимыми его сослуживцами уроками боевого искусства. В интервью нашему корреспонденту Евгений рассказал, что занятия по изучению стрелкового оружия, метанию гранат, стрельбе из автомата вызывают неподдельный интерес у жителей Сергиева Посада. Он отметил, что бойцы Росгвардии с удовольствием подхватили инициативу администрации города по проведению обучения жителей военным навыкам. По мнению Евгения, именно в таких занятиях, где военные и гражданские взаимодействуют, и рождается уверенность в консолидации нашего общества, где патриотизм — это основа такой сплоченности.



Нашему корреспонденту запомнились слова школьника 9-го класса Александра, который рассказал о том, какой интерес вызывают у него и его друзей эти занятия. Александр присутствует на этих уроках с самого первого раза и, сравнивая практические занятия с виртуальными «стрелялками», сделал вывод, что практика в условиях реальной жизни гораздо круче компьютерных игр. И да, он готовится после школы связать свою жизнь с военной профессией. Вот для чего нужны подобные курсы, чтобы молодежь понимала, что патриотизм — это защита своей Родины, это правильно сформированные взгляды на духовные ценности и уверенность в поддержке своего народа.



И напоследок, огромная благодарность Администрации города Сергиев Посад, лично Главе городского Округа Токареву М.Ю., заместителю Главы администрации Ерохановой и бойцам ОМОНа Росгвардии Сергиева Посада за возможность увидеть своими глазами уроки безопасности жизни для жителей города Сергиев Посад. Надеемся, что скоро такие уроки будут организованы во многих городах нашей страны.



