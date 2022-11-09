Торговые площади ушедшего из России бизнеса можно будет выкупить в следующем году

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9 ноября 2022, 16:48

Фото: Pixabay, CC0

Государственной Думой в первом чтении принят законопроект (212659-8), согласно которому отечественные торговые сети смогут до конца 2023 года воспользоваться правом выкупа торговых площадей у сворачивающих свой бизнес в России компаний. Выкупить можно также необходимое оборудование, элементы логистической инфраструктуры.

По словам председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, это необходимо, для того, чтобы «сохранить беспрепятственный доступ потребителей к товарам первой необходимости в условиях «демарша» отдельных торговых сетей, подконтрольных иностранным лицам».



«Комитет поддержал инициативу о продлении меры, которая была принята нами в июне этого года для противодействия экономическому давлению Запада и уже показала свою эффективность. Защита внутреннего рынка от последствий сворачивания деятельности подконтрольных иностранному капиталу торговых сетей находится в настоящий момент среди приоритетных задач», - отметил Сергей Гаврилов.