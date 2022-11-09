В Нигерии тиктокеры получили по 20 ударов плетью за пародию на губернатора

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2022, 15:50 Ксения Калуга

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В Нигерии в штате Кано два тиктокера получили наказание в виде 20 ударов плетью за пародию на губернатора. Порка будет публичной. По информации местных СМИ, молодые люди оклеветали чиновника.

Неделю назад африканцы выпустили ролик, где высмеивали руководителя за то, что он, по их мнению, постоянно берёт взятки, много спит на работе, а ещё захватил землю. За это видео тиктокеров арестовали. В суде сообщили, что действия молодых людей оскорбительны.

В итоге африканцам назначили наказание в соответствии с законами шариата: 20 ударов плетью. Кроме этого, мужчины должны будут заплатить штраф в размере 10 000 найр, проводить уборку туалета в здании суда в течение 30 дней и извиниться перед губернатором в соцсетях.