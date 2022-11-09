В международный день против фашизма нацисты Латвии снесли памятник советскому солдату

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9 ноября 2022, 15:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 9 ноября, когда мир отмечает международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, в Латвии нацисты варварски снесли памятник Солдату Победителю. В Резекне казнили латгальского Алешу.

Много дней и ночей русские Латвии, россияне молились о сохранении памятника «Алеша». В 6 утра казнь началась… К 11 часам утра в Резекне демонтировали памятник Советскому Солдату, который освобождал город от коричневой чумы.

Как это происходило?

Территорию вокруг памятника огородили, подогнали подъемный край и «пошла» работа – у памятника собрались люди… Снесли Алешу варвары быстренько.

Правительство Латвии приняло закон, чтобы демонтировать до 15 ноября все памятники, «прославляющие советский и нацистский режимы».

Закон нацисты Латвии «слепили» впопыхах, со многими юридическими неточностями, но надо же было быстро, быстро пока Россия «занята». Страх расплаты и ненависть нацистов Латвии к Солдату Победителю управляла варварами.

Советские памятники снесли, а тем, кто прославлял нацизм и сражался за Адольфа Гитлера – стоят себе спокойно, даже «с почтением» - например, памятник главному нацисту Латвии Отто Ланцелле – генерал-майору вермахта, решили с почестями «водрузить» в центре Риги.

Посмотрите, дорогие россияне, на одну особенность – в международный день борьбы с фашизмом, националисты-нацисты Латвии снесли памятник Солдату Победителю ВОВ, а на бесовский праздник Хэллоуин демонтировали монумент Освободителям Даугавпилса от коричневой нечисти в 1945 году.

Сомнений нет – специально организованная акция против добра и справедливости! Латышско-нацистская нечисть показала миру, кому они поклоняются, и кому они рады…

Все мы помним прекрасную картину Татьяны Лиозновой - «Семнадцать мгновений весны»… Монолог Мюллера:

«Золото партии – наше будущее. Это обращение к нашим детям, тем кому сейчас год или три. Тем, кому сейчас десять – мы не нужны… Ни мы, ни наши идеи. Они не простят нам голода и бомбежек. А вот те, которые сейчас ничего не смыслят – будут говорить о нас, как о легенде. А легенду нужно подкармливать. Нужно создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад. Как только где-нибудь, вместо «здравствуйте», прозвучит – «Хайль» в чей-то персональный адрес, то знайте – нас там ждут, и мы начнем свое возрождение».

Пророческие слова Броневого-Мюллера, не находите?

Подросли латышские детки нацистов и стараются, аж из хуторских портков выпрыгивают, переложить историю на иной лад – фашистов «сделать» хорошими, а Советского Солдата – «преступником». Пример – зверства латышских легионеров СС пытаются представить миру, как «героев».

Националистическое правительство Латвии не волнует то, что Нюрнбергский трибунал признал организацию СС преступной, а Комиссия ООН рекомендовала не сносить в Латвии памятники Солдатам Освободителям ВОВ…

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич быстренько заявил, мол, ООН нам не указ, и эта организация не может ничего рекомендовать!

Так, может, стоит оставить «белые перчатки» и конкретно напомнить нацистам Латвии, кто брал Берлин, что скамейки в зале 666 в Нюрнберге просто ждут их с нетерпением!

Нацизм возрождается в Латвии, потому как детки латышских легионеров СС подросли и продвигают идеи Адольфа Гитлера… Этого нельзя допустить!

Что думают русские Латвии об акте вандализма в Резекне?

Мнение из официальных социальных сетей Латвии и интернет пространства (Delfi):

«В Латвии фактически не осталось памятников, прославляющих Победу над гитлеровским фашизмом. Иными словами, латышские фашисты и нацисты, которые сейчас у власти, добились своего – предали забвению преступления тех, коими последователями которых они являются».

«Бравые» нацисты Латвии ВОВ – Цукурс и Арайс истребляли евреев, а сегодня потомки их чествуют».

«Нацизм в Латвии мутирует, и как укронацизм подставил Украину под ликвидацию, та, несомненно, будет в этой несчастной Латвии».

«Я удивляюсь глупости этих хуторян – они долго планировали акты вандализма… И дело тут не в России – спецоперация дала «волю» нацистам Латвии «найти оправдательные слова»… Тут власть проамериканская, которая проталкивает совсем другие идеи».

«Посол Латвии в России Риекстиньш заявил: «Вы продолжаете войну с фашистами – значит на нашей территории вашим памятникам не место». Что не ясно? Идея понятна!».

Что чувствуют сейчас русские Латвии? Боль, конечно! Ярость благородную!

Возможен ли сейчас «мир» между националистами и русскими Латвии? Однозначно – нет! Думаю, что при сильном лидере в Латвии, который отстаивал бы идеи света, у многих бы русских рука не дрогнула! У меня бы точно, потому как нацизм не имеет право плодиться!

Простят ли русские Латвии национал-нечисть?

«Русский бы простил, наверно, брата,

Только вы не брат ему, а нечисть».

Кстати, в Сибири есть памятники, которые установили латыши – якобы, жертвам депортации… Жертвам ли? Может, стоит углубиться в этот вопрос…