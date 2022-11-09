«Русский солдат непобедим»: британцы поражены смелостью бойца, ловко выбросившего из окопа гранаты

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2022, 15:01

Фото: vk.com

В интернете обсуждают российского солдата, который еще в марте дважды хладнокровно выбросил из окопа гранаты, сброшенные на него беспилотником.

Реакция последовала и в западных сетевых сообществах. В Twitter (заблокирован в РФ) пользователи восхитились мужеством бойца и его сноровкой. Они назвали его «легендой» и «храбрым человеком». Скорее всего, такие же комментарии были бы и под публикацией издания The Telegraph, если бы их не отключили именно под этим материалом.

«Раненый российский солдат, один в окопе, отмахивается от гранат украинского беспилотника, как от мух», - написал один из англоязычных пользователей. Другой же обрадовался тому, что военнослужащий не пострадал. Ещё один комментатор заявил, что этот солдат заслуживает жизни и должен увидеть снова своих детей.

Боец – пехотинец из Ленинградской области – выжил, но был ранен. Сейчас он здоров.