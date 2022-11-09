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Военкор Котенок: в Херсонской области в ожидании наступления Украины подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты

, 14:49

Военкор Котенок: в Херсонской области в ожидании наступления Украины подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты
Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

На территории Херсонской области в ожидании наступательных действий Вооруженных сил Украины были подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты. Соответствующую информацию распространил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Херсонской области в ожидании украинского наступления подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале Котенка.

Также журналист выложил фотографии, на которых запечатлены взорванные сооружения.

Как сообщалось ранее в среду, депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала, что в боестолкновении под городом Угледаром погиб член парламента республики Михаил Жуков.

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